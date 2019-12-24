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Удмуртская Республика
2019-12-24T15:00+0300
https://ria.ru/20191224/1562774970.html
Бречалов рассказал об обновленной детской поликлинике в Ижевске
https://cdn25.img.ria.ru/images/152130/30/1521303093_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3a46c17f29a0cbde365b4468bd9948b0.jpg
РИА Новости

Бречалов рассказал об обновленной детской поликлинике в Ижевске

14:36 24.12.2019 (обновлено: 15:00 24.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 24 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал об открытии отремонтированной и оснащенной современными диагностическими аппаратами детской поликлинике в Ижевске, которая обслуживает более 20 тысяч детей города.
"Детская городская клиническая поликлиника №2 - здесь сделано все, чтобы дети и родители чувствовали себя комфортно - на каждом этаже оборудованы игровые и зоны отдыха. Теперь даже самые маленькие пациенты будут чувствовать себя увереннее при встрече с врачом", - написал Бречалов под опубликованным роликом-презентацией учреждения.
​Пресс-служба главы республики сообщает, что с 2018 по 2019 годы проведена значительная работа по совершенствованию материально-технической базы, оснащению компьютерной техникой. В рамках ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник" получено новое диагностическое оборудование, два аппарата УЗИ, три автоматических анализатора в клинико-диагностическую лабораторию, электрокардиограф, дефиблирятор, оборудование для ЛОР-кабинета и кабинета офтальмолога общей стоимостью свыше 8 миллионов рублей.
​"Также здесь оборудован кабинет неотложной помощи, созданы зоны комфортного пребывания пациентов в холлах, игровые зоны для детей, крытая колясочная, вход оснащён автоматическими дверьми, открытая регистратура с call-центром, современная система навигации. Общая сумма выделенных средств из регионального бюджета, направленных на ремонтные работы в поликлинике составила 3 миллиона 351 тысяч рублей", - сообщили в пресс – службе Бречалова.
По данным ведомства, педиатры медучреждения оказывают помощь детям Октябрьского и Индустриального районов города Ижевска, общей численностью более 10 тысяч человек. Кроме того, поликлиника обслуживает почти 12 тысяч учащихся 12 школ и 20 дошкольных образовательных учреждений, имеет медицинские кабинеты в пяти училищах и лицее. Кроме того, это медучреждение - единственная в Ижевске поликлиника, оказывающая экстренную и плановую медицинскую помощь детям с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловОбщество
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