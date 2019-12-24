Бречалов рассказал об обновленной детской поликлинике в Ижевске

УФА, 24 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал об открытии отремонтированной и оснащенной современными диагностическими аппаратами детской поликлинике в Ижевске , которая обслуживает более 20 тысяч детей города.

"Детская городская клиническая поликлиника №2 - здесь сделано все, чтобы дети и родители чувствовали себя комфортно - на каждом этаже оборудованы игровые и зоны отдыха. Теперь даже самые маленькие пациенты будут чувствовать себя увереннее при встрече с врачом", - написал Бречалов под опубликованным роликом-презентацией учреждения.

​Пресс-служба главы республики сообщает, что с 2018 по 2019 годы проведена значительная работа по совершенствованию материально-технической базы, оснащению компьютерной техникой. В рамках ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник" получено новое диагностическое оборудование, два аппарата УЗИ, три автоматических анализатора в клинико-диагностическую лабораторию, электрокардиограф, дефиблирятор, оборудование для ЛОР-кабинета и кабинета офтальмолога общей стоимостью свыше 8 миллионов рублей.

​"Также здесь оборудован кабинет неотложной помощи, созданы зоны комфортного пребывания пациентов в холлах, игровые зоны для детей, крытая колясочная, вход оснащён автоматическими дверьми, открытая регистратура с call-центром, современная система навигации. Общая сумма выделенных средств из регионального бюджета, направленных на ремонтные работы в поликлинике составила 3 миллиона 351 тысяч рублей", - сообщили в пресс – службе Бречалова.