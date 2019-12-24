Путин рассказал о планах по социальному обеспечению военных

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что 113 миллиардов рублей будут направлены в ближайшие три года на социальное обеспечение военнослужащих.

Он отметил, что в федеральном бюджете предусмотрено, что в течение трех лет денежное довольствие военных будет ежегодно индексироваться, в 2020 году на 3% в 2021-22 годах - на 4% соответственно.

"Одной из ключевых и традиционно приоритетных для нас задач остается совершенствование системы социальных гарантий военнослужащих. Одновременно увеличатся и военные пенсии. Планируется продолжить выдачу жилищных субсидий, которые хотели бы получить более 70% военнослужащих, нуждающихся в жилье. С 2014 года на эти цели уже выделено более 218 миллиардов рублей, в ближайшие три года будет направлено еще около 113 миллиардов", - сказал Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны РФ.