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2019-12-24T14:43+0300
https://ria.ru/20191224/1562774228.html
Путин рассказал о планах по социальному обеспечению военных
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РИА Новости

Путин рассказал о планах по социальному обеспечению военных

14:27 24.12.2019 (обновлено: 14:43 24.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 113 миллиардов рублей будут направлены в ближайшие три года на социальное обеспечение военнослужащих.
Он отметил, что в федеральном бюджете предусмотрено, что в течение трех лет денежное довольствие военных будет ежегодно индексироваться, в 2020 году на 3% в 2021-22 годах - на 4% соответственно.
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"Одной из ключевых и традиционно приоритетных для нас задач остается совершенствование системы социальных гарантий военнослужащих. Одновременно увеличатся и военные пенсии. Планируется продолжить выдачу жилищных субсидий, которые хотели бы получить более 70% военнослужащих, нуждающихся в жилье. С 2014 года на эти цели уже выделено более 218 миллиардов рублей, в ближайшие три года будет направлено еще около 113 миллиардов", - сказал Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны РФ.
Он также добавил, что продолжится и развитие накопительно-ипотечной системы. По мнению Путина, важно и дальше сбалансированно развивать все составляющие системы социальных гарантий военнослужащих, поскольку от этого прямо будет зависеть эффективность их работы, "нашей общей работы по развитию вооруженных сил".
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Вооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияБезопасность
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