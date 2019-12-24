Лаврентьев и Вершинин обсудили с турецкой делегацией сирийский кризис

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в составе российской межведомственной делегации обсудили в понедельник с турецкой межведомственной делегацией во главе с заместителем МИД Турции Седатом Оналом урегулирование сирийского кризиса и развитие событий "на земле", сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по всему комплексу вопросов урегулирования сирийского кризиса. Было рассмотрено развитие событий "на земле" в САР, с акцентом на положение дел внутри и вокруг Идлибской зоны деэскалации, а также обстановку на восточном берегу реки Евфрат", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
Кроме того, отметили в министерстве, стороны обсудили "задачи оказания неотложного гуманитарного содействия всем нуждающимся на всей территории Сирии без политизации и предварительных условий".
"Стороны подтвердили приверженность политическому процессу решения кризиса в САР, ведомому и осуществляемому самими сирийцами при содействии ООН, и выразили поддержку налаживанию работы Конституционного комитета в Женеве", - подчеркнули в МИД РФ.