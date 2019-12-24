Лаврентьев и Вершинин обсудили с турецкой делегацией сирийский кризис

"Состоялся развернутый обмен мнениями по всему комплексу вопросов урегулирования сирийского кризиса. Было рассмотрено развитие событий "на земле" в САР, с акцентом на положение дел внутри и вокруг Идлибской зоны деэскалации, а также обстановку на восточном берегу реки Евфрат", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.