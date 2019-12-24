Власти прокомментировали инцидент с унаследовавшими долги самарцами

"Избежать уплаты долгов наследодателя возможно только при условии полного отказа от наследства. Таким образом, до истечения срока, установленного для принятия наследства, семья… должна была принять решение о принятии либо об отказе в принятии наследства", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что по закону наследник также может отказаться от наследства и по истечении срока, установленного для принятия наследства, в судебном порядке, если суд найдет причины пропуска срока уважительными. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства, уточнили в министерстве.