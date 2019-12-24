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Власти прокомментировали инцидент с унаследовавшими долги самарцами
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РИА Новости

Власти прокомментировали инцидент с унаследовавшими долги самарцами

14:07 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Самару. Архивное фото
САМАРА, 24 дек – РИА Новости. Супруги из Самарской области, удочерившие двух девочек и вместе с этим получившие задолженность их умершей матери на 2 миллиона рублей, могут избежать уплаты долгов, отказавшись от наследства, сообщили РИА Новости в министерстве социально-демографической и семейной политики региона.
Ранее директор общественной организации "Домик детства" Антон Рубин сообщил РИА Новости, что семейная пара из Самарской области Елена и Александр решили взять из детского дома двух девочек 5 и 8 лет, у которых в марте этого года умерла мать. Общественник рассказал, что в органах опеки семейную пару предупредили, что девочкам по наследству перейдет квартира с долгом за коммунальные услуги в размере 50 тысяч рублей, который нужно будет погасить. Супруги согласились, подписали необходимые документы и в июле стали законными родителями девочек, а через несколько месяцев от нотариуса узнали, что у матери девочек была еще одна квартира, купленная в ипотеку, долг по которой составляет около 2 миллионов рублей. Эта задолженность, по словам Рубина, по закону также перешла по наследству к девочкам. В настоящее время общественники помогают семье подготовить судебные иски к банку, органам опеки и судебным приставам.
"Избежать уплаты долгов наследодателя возможно только при условии полного отказа от наследства. Таким образом, до истечения срока, установленного для принятия наследства, семья… должна была принять решение о принятии либо об отказе в принятии наследства", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что по закону наследник также может отказаться от наследства и по истечении срока, установленного для принятия наследства, в судебном порядке, если суд найдет причины пропуска срока уважительными. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства, уточнили в министерстве.
"В сложившейся ситуации вопрос о списании либо уменьшении размера образовавшейся задолженности можно решить в судебном порядке по иску законного представителя несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.
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