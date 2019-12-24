Руденя: за три года в Верхневолжье отремонтируют 450 км местных дорог

"Ремонт местных дорог – это большая совместная работа и муниципалитетов, и областного правительства. За последние годы правительство Тверской области существенно увеличило поддержку муниципалитетов в сфере дорожного строительства. В результате в 2019 году протяженность отремонтированных муниципальных дорог увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с 2016 годом", – сказал на заседании правительства губернатор области Игорь Руденя, обратив при этом внимание на тот факт, что сеть местных автомобильных дорог Верхневолжья является второй по протяженности в Центральном федеральном округе – почти 20 тысяч километров.