Руденя: за три года в Верхневолжье отремонтируют 450 км местных дорог

ТВЕРЬ, 24 дек – РИА Новости. В Тверской области за три года - в 2020, 2021 и 2022 годах - в нормативное состояние планируется привести порядка 450 километров местных дорог, сообщает пресс-служба областного правительства.
Программы ремонта местных дорог в в 2020-2022 годах обсуждалась на заседании регионального кабинета министров во вторник, 24 декабря.
"Ремонт местных дорог – это большая совместная работа и муниципалитетов, и областного правительства. За последние годы правительство Тверской области существенно увеличило поддержку муниципалитетов в сфере дорожного строительства. В результате в 2019 году протяженность отремонтированных муниципальных дорог увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с 2016 годом", – сказал на заседании правительства губернатор области Игорь Руденя, обратив при этом внимание на тот факт, что сеть местных автомобильных дорог Верхневолжья является второй по протяженности в Центральном федеральном округе – почти 20 тысяч километров.
По словам главы региона, приоритетами в дорожной сфере остаются повышение качества городской среды, доступности сельских территорий, обеспечение безопасности дорожного движения и модернизация дорожной инфраструктуры.
Губернатор заявил, что одним из важных условий инвестиционной привлекательности территорий является качественное дорожное покрытие.