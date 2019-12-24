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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-24T14:03+0300
https://ria.ru/20191224/1562772690.html
Руденя: за три года в Верхневолжье отремонтируют 450 км местных дорог
https://cdn22.img.ria.ru/images/155706/84/1557068473_0:162:3072:1890_1036x0_80_0_0_12ca343a86294848341404bf18c996c1.jpg
РИА Новости

Руденя: за три года в Верхневолжье отремонтируют 450 км местных дорог

14:03 24.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 24 дек – РИА Новости. В Тверской области за три года - в 2020, 2021 и 2022 годах - в нормативное состояние планируется привести порядка 450 километров местных дорог, сообщает пресс-служба областного правительства.
Программы ремонта местных дорог в в 2020-2022 годах обсуждалась на заседании регионального кабинета министров во вторник, 24 декабря.

"Ремонт местных дорог – это большая совместная работа и муниципалитетов, и областного правительства. За последние годы правительство Тверской области существенно увеличило поддержку муниципалитетов в сфере дорожного строительства. В результате в 2019 году протяженность отремонтированных муниципальных дорог увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с 2016 годом", – сказал на заседании правительства губернатор области Игорь Руденя, обратив при этом внимание на тот факт, что сеть местных автомобильных дорог Верхневолжья является второй по протяженности в Центральном федеральном округе – почти 20 тысяч километров.

По словам главы региона, приоритетами в дорожной сфере остаются повышение качества городской среды, доступности сельских территорий, обеспечение безопасности дорожного движения и модернизация дорожной инфраструктуры.
Губернатор заявил, что одним из важных условий инвестиционной привлекательности территорий является качественное дорожное покрытие.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
18 декабря, 14:35Тверская область
Руденя: развитие дорожной сети – одна из приоритетных задач властей
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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