Хозяйке сгоревшего пансионата в Красноярске дали условной срок

КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Суд признал виновной в некачественном оказании услуг хозяйку пансионата круглосуточного проживания для престарелых и инвалидов в Суд признал виновной в некачественном оказании услуг хозяйку пансионата круглосуточного проживания для престарелых и инвалидов в Красноярске , где в пожаре в 2017 году погибли три постояльца, и приговорил ее к четырем годам условного срока, сообщает прокуратура края.

По ее данным, женщина организовала пансионат "Жемчужина" с круглосуточным пребыванием, где оказывала услуги по уходу за лицами, полностью или частично утратившими способность ухаживать за собой и самостоятельно передвигаться. При этом, как установил суд, соблюдение требований законодательства о безопасности предоставляемых услуг не обеспечила, так как выбранный жилой дом не соответствовал требованиям пожарной безопасности.

По данным пресс-службы, утром 28 августа владелец соседнего жилого дома затопил печь в бане. Через некоторое время в непосредственной близости от печной трубы загорелась конструкция навеса дома, где располагался пансионат. В результате произошел пожар, охвативший фасад и большую часть помещений дома престарелых, 37 постояльцев оказались в зоне непосредственного воздействия открытого огня и задымления, "что в силу их возраста и ограниченной возможности самостоятельного передвижения представляло прямую угрозу их здоровью и жизни".

В результате пожара три постояльца скончались от отравления угарным газом, у одного ожоги верхних и нижних дыхательных путей.

"Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии. За совершение указанного преступления, с учетом позиции родственников потерпевших, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.