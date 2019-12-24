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Хозяйке сгоревшего пансионата в Красноярске дали условной срок
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РИА Новости

Хозяйке сгоревшего пансионата в Красноярске дали условной срок

14:01 24.12.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Суд признал виновной в некачественном оказании услуг хозяйку пансионата круглосуточного проживания для престарелых и инвалидов в Красноярске, где в пожаре в 2017 году погибли три постояльца, и приговорил ее к четырем годам условного срока, сообщает прокуратура края.
По ее данным, женщина организовала пансионат "Жемчужина" с круглосуточным пребыванием, где оказывала услуги по уходу за лицами, полностью или частично утратившими способность ухаживать за собой и самостоятельно передвигаться. При этом, как установил суд, соблюдение требований законодательства о безопасности предоставляемых услуг не обеспечила, так как выбранный жилой дом не соответствовал требованиям пожарной безопасности.
Сотрудник МЧС
Вчера, 23:47
На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар
По данным пресс-службы, утром 28 августа владелец соседнего жилого дома затопил печь в бане. Через некоторое время в непосредственной близости от печной трубы загорелась конструкция навеса дома, где располагался пансионат. В результате произошел пожар, охвативший фасад и большую часть помещений дома престарелых, 37 постояльцев оказались в зоне непосредственного воздействия открытого огня и задымления, "что в силу их возраста и ограниченной возможности самостоятельного передвижения представляло прямую угрозу их здоровью и жизни".
В результате пожара три постояльца скончались от отравления угарным газом, у одного ожоги верхних и нижних дыхательных путей.
"Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии. За совершение указанного преступления, с учетом позиции родственников потерпевших, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил. У сторон есть 10 суток для обжалования его в апелляционном порядке.
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КрасноярскПроисшествия
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