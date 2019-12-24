Кубанские власти назвали основную проблему в сфере обращения с ТКО

"Основная проблема - малое количество лицензированных объектов на территории края. К середине года у нас осталось всего 13 лицензированных полигонов… Это в первую очередь влияет на тарифную составляющую… она на 80% состоит из транспортных расходов. Чем дальше находится объект размещения ТКО, тем выше тариф. Но тариф у нас на уровне среднероссийского, а по некоторым муниципальным образованиям ниже его", - сказал Трембицкий.

В 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов, контролируют организацию работы с ТКО и тарифы на услуги которых утверждают регионы. Однако масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем: начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий по переработке. Цель новой системы - уменьшение захоронения мусора и увеличение до 60% доли, которая идет на переработку.