Кубанские власти назвали основную проблему в сфере обращения с ТКО

КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. Одной из основных проблем в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на Кубани является маленькое количество лицензированных полигонов, однако тарифы на вывоз ТКО в регионе в 2020 году будут на уровне среднероссийских, сообщил журналистам заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Трембицкий.
С 2020 года Краснодарский край переходит на новую систему работы с ТКО.
"Основная проблема - малое количество лицензированных объектов на территории края. К середине года у нас осталось всего 13 лицензированных полигонов… Это в первую очередь влияет на тарифную составляющую… она на 80% состоит из транспортных расходов. Чем дальше находится объект размещения ТКО, тем выше тариф. Но тариф у нас на уровне среднероссийского, а по некоторым муниципальным образованиям ниже его", - сказал Трембицкий.
В 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов, контролируют организацию работы с ТКО и тарифы на услуги которых утверждают регионы. Однако масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем: начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий по переработке. Цель новой системы - уменьшение захоронения мусора и увеличение до 60% доли, которая идет на переработку.