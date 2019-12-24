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Кубанские власти назвали основную проблему в сфере обращения с ТКО
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РИА Новости

Кубанские власти назвали основную проблему в сфере обращения с ТКО

13:58 24.12.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевЧайка, пролетающая над мусорным полигоном
Чайка, пролетающая над мусорным полигоном
© РИА Новости / Александр Кряжев
Чайка, пролетающая над мусорным полигоном. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. Одной из основных проблем в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на Кубани является маленькое количество лицензированных полигонов, однако тарифы на вывоз ТКО в регионе в 2020 году будут на уровне среднероссийских, сообщил журналистам заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Трембицкий.
С 2020 года Краснодарский край переходит на новую систему работы с ТКО.

"Основная проблема - малое количество лицензированных объектов на территории края. К середине года у нас осталось всего 13 лицензированных полигонов… Это в первую очередь влияет на тарифную составляющую… она на 80% состоит из транспортных расходов. Чем дальше находится объект размещения ТКО, тем выше тариф. Но тариф у нас на уровне среднероссийского, а по некоторым муниципальным образованиям ниже его", - сказал Трембицкий.

В 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов, контролируют организацию работы с ТКО и тарифы на услуги которых утверждают регионы. Однако масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем: начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий по переработке. Цель новой системы - уменьшение захоронения мусора и увеличение до 60% доли, которая идет на переработку.
Мусорная угроза
15 июня 2018, 16:15
Мусорная угрозаЖители России производят 70 миллионов тонн мусора в год. Насколько эффективны и безопасны существующие методы утилизации отходов — в инфографике ria.ru
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КраснодарКраснодарский крайРоссияОбщество
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