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В ОСК заявили о готовности построить судно-трубоукладчик
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РИА Новости

В ОСК заявили о готовности построить судно-трубоукладчик

13:49 24.12.2019 (обновлено: 19:50 24.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМакет на стенде АО "Объединенная судостроительная корпорация"
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Макет на стенде АО "Объединенная судостроительная корпорация". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за полтора-два года спроектировать и еще за три-четыре года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
"Насколько мне известно, таких судов, которые прямо сегодня могут быть взяты откуда-то (для достройки газопровода. — Прим. ред.), их нет. Во-первых, такие суда строятся под конкретный проект и редко используются для работ на свободном рынке. Это не спотовая продажа фрахта за такую сумму, как правило, хотя я могу ошибаться", — сказал Рахманов в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, с точки зрения техники ничего сложного в строительстве такого судна нет. "Я абсолютно убежден, что страна, которая построила атомный ледокол и подводные лодки, сможет сделать все. И в этом смысле у нас нет никаких сомнений, что если у нас будет заказ, то мы приступим немедленно к проектированию и потом к строительству такого судна", — подчеркнул глава ОСК.
"Если мы построили "Приразломную" (нефтяная платформа "Газпром нефти" в Печорском море. — Прим. ред.) и уже можем с нее возить нефть и отправлять на нефтеперерабатывающие заводы, то, наверное, с трубоукладкой как-нибудь справимся. Да, это, возможно, будет чуть дольше. Да, это будет дороже", — отметил топ-менеджер.
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"В среднем мы, наверное, говорим, о полутора-двух годах проектирования. И три-четыре года — строительство. К сожалению, это будет для нас, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не управимся", — сказал Рахманов.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что газопровод планируется достроить в 2019 году.
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Северный поток — 2Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ну хоть мультфильм о наших трубоукладчиках, не имеющих аналогов в мире, Союзмультфильм может сделать? Иначе что Путин будет показывать Федеральному собранию?
24 декабря, 14:10
Диоген Киник
12432015198
Самое простое решение: вывести деньги из американских ценных бумаг(а там около 10 млрд.$) и выкупить всю эту швейцарскую компанию вместе с судами.
24 декабря, 14:40
Max Giz
2712720023
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