В ОСК заявили о готовности построить судно-трубоукладчик

"Насколько мне известно, таких судов, которые прямо сегодня могут быть взяты откуда-то (для достройки газопровода. — Прим. ред.), их нет. Во-первых, такие суда строятся под конкретный проект и редко используются для работ на свободном рынке. Это не спотовая продажа фрахта за такую сумму, как правило, хотя я могу ошибаться", — сказал Рахманов в интервью телеканалу "Россия 24"

По его словам, с точки зрения техники ничего сложного в строительстве такого судна нет. "Я абсолютно убежден, что страна, которая построила атомный ледокол и подводные лодки, сможет сделать все. И в этом смысле у нас нет никаких сомнений, что если у нас будет заказ, то мы приступим немедленно к проектированию и потом к строительству такого судна", — подчеркнул глава ОСК.

"Если мы построили "Приразломную" (нефтяная платформа "Газпром нефти" в Печорском море. — Прим. ред.) и уже можем с нее возить нефть и отправлять на нефтеперерабатывающие заводы, то, наверное, с трубоукладкой как-нибудь справимся. Да, это, возможно, будет чуть дольше. Да, это будет дороже", — отметил топ-менеджер.

"В среднем мы, наверное, говорим, о полутора-двух годах проектирования. И три-четыре года — строительство. К сожалению, это будет для нас, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не управимся", — сказал Рахманов.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.