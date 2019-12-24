Московский транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно

"На Новый год городской транспорт будет работать всю ночь. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд бесплатный. Парковки на улицах с 1 по 8 января тоже бесплатные (парковки со шлагбаумом работают по действующим тарифам)", - сообщил Собянин.