Московский транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Проезд на городском транспорте 31 декабря с 20.00 до 06.00 1 января будет бесплатным, транспорт будет работать всю ночь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"На Новый год городской транспорт будет работать всю ночь. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд бесплатный. Парковки на улицах с 1 по 8 января тоже бесплатные (парковки со шлагбаумом работают по действующим тарифам)", - сообщил Собянин.
Также мэр призвал горожан заранее ознакомиться с тем, какие улицы перекрыты для гуляний и движения автомобилей.