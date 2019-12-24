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Московский транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно
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РИА Новости

Московский транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно

13:44 24.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин
Мэр Москвы С. Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы С. Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Проезд на городском транспорте 31 декабря с 20.00 до 06.00 1 января будет бесплатным, транспорт будет работать всю ночь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"На Новый год городской транспорт будет работать всю ночь. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд бесплатный. Парковки на улицах с 1 по 8 января тоже бесплатные (парковки со шлагбаумом работают по действующим тарифам)", - сообщил Собянин.
Также мэр призвал горожан заранее ознакомиться с тем, какие улицы перекрыты для гуляний и движения автомобилей.
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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