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Власти Забайкалья открыли парк здоровья в Чите после реконструкции
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РИА Новости

Власти Забайкалья открыли парк здоровья в Чите после реконструкции

13:42 24.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧита
Чита
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Чита. Архивное фото
ЧИТА, 24 дек – РИА Новости. Власти Забайкалья открыли парк здоровья "Березка" в Чите после масштабной программы благоустройства по федеральному проекту, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Объект открыли в столице Забайкалья в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национальной программы "Жилье и городская среда". Сейчас в парке каждый житель города может бесплатно покататься на коньках", - говорится в сообщении.
Уточняется, что благоустраивать территорию парка начали осенью, из федерального бюджета на строительство было выделено 39 миллионов рублей.
"Работы велись с сентября, времени было мало, но мы ответственно отнеслись к благоустройству данной территории. Материалы нам приходили из Тольятти, старались сделать весь проект быстро и максимально качественно", - приводит пресс-служба слова директора подрядной организации ООО "Кристалл" Ашота Элояна.
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В пресс-службе отметили, что в парке обустроили многофункциональный спортивный стадион с искусственным газоном, установили уличные тренажеры, детскую площадку, уложили асфальтовое и специальное прорезиненное мягкое покрытие, в летнее время будет озеленение территории. В зимнее время в парке организуют массовое катание на коньках.
"Выполнены все запланированные работы по благоустройству в парке "Березка", подрядная организация "Кристал" хорошо справилась со своей задачей, установка всего необходимого проведена на должном уровне и в оптимальные сроки", -приводит пресс-служба слова Евгении Батуевой, министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
Всего в 2019 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" на благоустройство из федерального бюджета направлено 323,9 миллиона рублей, вместе с региональным софинансированием эта сумма составила 330,5 миллиона рублей. На эти средства благоустроят 41 общественную территорию в 26 районах края.
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