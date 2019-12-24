Власти Забайкалья открыли парк здоровья в Чите после реконструкции

ЧИТА, 24 дек – РИА Новости. Власти Власти Забайкалья открыли парк здоровья "Березка" в Чите после масштабной программы благоустройства по федеральному проекту, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Объект открыли в столице Забайкалья в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национальной программы "Жилье и городская среда". Сейчас в парке каждый житель города может бесплатно покататься на коньках", - говорится в сообщении.

Уточняется, что благоустраивать территорию парка начали осенью, из федерального бюджета на строительство было выделено 39 миллионов рублей.

"Работы велись с сентября, времени было мало, но мы ответственно отнеслись к благоустройству данной территории. Материалы нам приходили из Тольятти, старались сделать весь проект быстро и максимально качественно", - приводит пресс-служба слова директора подрядной организации ООО "Кристалл" Ашота Элояна.

В пресс-службе отметили, что в парке обустроили многофункциональный спортивный стадион с искусственным газоном, установили уличные тренажеры, детскую площадку, уложили асфальтовое и специальное прорезиненное мягкое покрытие, в летнее время будет озеленение территории. В зимнее время в парке организуют массовое катание на коньках.

"Выполнены все запланированные работы по благоустройству в парке "Березка", подрядная организация "Кристал" хорошо справилась со своей задачей, установка всего необходимого проведена на должном уровне и в оптимальные сроки", -приводит пресс-служба слова Евгении Батуевой, министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.