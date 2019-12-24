Михаил Игнатьев: в Чувашии людей в беде никогда не бросали

Чувашия в скором времени разрешит историческую проблему с мусором раз и навсегда, уверен глава региона Михаил Игнатьев . О ситуации с мусорной реформой, а также о подготовке к празднованию столетия со дня образования республики, достижениях в агропромышленной области, сотрудничестве с Китаем и о том, как республике удается сохранять самобытность и традиции, рассказал Игнатьев в интервью РИА Новости. Беседовала Дарья Ураева.

— Михаил Васильевич, какие региональные проекты реализуются сегодня в Чувашии в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", как развивается транспортная инфраструктура и транспортная сеть в республике?

— За последние годы нам удалось многое сделать в области инфраструктурных проектов, дорожного хозяйства. Наша республика компактная, плотность населения высокая. Что касается сельской местности, все населенные пункты соединены дорогами с твердым покрытием, на любой машине можно въехать и выехать. Реализуя национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в этом году мы заключили 55 контрактов. К концу года практически все 55 объектов будут завершены.

Кроме того, в рамках транспортного форума в Москве я принял участие в деловом завтраке с министром транспорта России Евгением Дитрихом, где обсуждалось строительство скоростной магистрали "Европа — Западный Китай", которая будет проходить через нашу республику. Трасса открывает фантастические перспективы для развития малого и среднего бизнеса Чувашии. Вдоль трассы можно открыть массу различных объектов придорожного сервиса, а это новые налоговые поступления в бюджет и дополнительные рабочие места.

На сегодняшний день мы тратим не менее пяти миллиардов рублей в год на транспортную инфраструктуру. Если смотреть на перспективу, то к 2024 году на соответствующие цели будет потрачено около 30 миллиардов рублей. Кроме того, из федерального бюджета ежегодно в республику поступают десятки миллиардов рублей, в том числе из Росавтодора и Минтранса, на реконструкцию автодорог М7 и А151. Нужно отметить, что по федеральной трассе М7 в сутки проезжает почти 50 тысяч единиц автотранспорта. Мы всегда должны отдавать предпочтение человеку, гражданину Российской Федерации. Одним словом, с каждым годом создаются все новые блага для жителей и гостей республики.

— А как обстоят дела с авиасообщением в республике?

— Пассажиропоток нашего аэропорта в Чебоксарах ежегодно растет. Еще четыре года назад он был на уровне 35-40 тысяч человек в год. По итогам этого года — 375 тысяч. Пассажиропоток увеличился практически в несколько раз. В зимний период у нас три прямых рейса Чебоксары-Москва в неделю. Загрузка хорошая — не менее 95 процентов. Летом, в период отпусков, мы запускаем прямые рейсы в Симферополь, Анапу, Анталью и ряд других городов. Это позволяет жителям республики отправиться в путешествие без пересадок в Москве. По решению президента РФ Владимира Путина аэропорту присвоено имя уроженца Чувашии, третьего космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. Мы сейчас делаем все, чтобы и сам аэропорт соответствовал имени космонавта. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать любые борта, начато проектирование нового терминала.

— К 2024 году планируется построить трассу Москва-Казань, которая пройдет через шесть районов Чувашии. Как вы относитесь к этому проекту? Что он даст республике?

— Вопрос окончательно не решен. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин лично проехал по этой трассе. С учетом дефицита бюджетных средств, планируется сначала построить головной участок этой автотрассы — от Москвы до Владимира, далее – Нижний Новгород, а уже на следующем этапе – Чебоксары и Казань. Это будет скоростная трасса.

— В октябре в Казани прошел Совет округа по туризму. Как вы оцениваете потенциал внутреннего и въездного туризма Чувашии? Что делаете для привлечения гостей?

— Мы хотим увеличить турпоток, поэтому участвуем в конкурсах Федерального агентства по туризму – уже привлекли миллиарды рублей. Так, летом мы получили 500 миллионов рублей федеральных инвестиций, в дальнейшем ожидается еще 1,3 миллиарда рублей на благоустройство набережной города Чебоксары, для реконструкции объектов. Туристы приезжают только туда, где инфраструктура соответствует современным требованиям, запросам туриста, где сервис на высочайшем уровне.

В Чувашии туристов с каждым годом становится больше. У нас есть памятники истории и культуры, в этом направлении мы тоже работаем. Многие выдающиеся личности родились в Чувашии. Например, кораблестроитель Алексей Николаевич Крылов. Я уже упоминал нашего земляка, космонавта Андрияна Николаева – это легендарная личность. Также в нашей республике родился Василий Иванович Чапаев. Сейчас мы проводим реконструкцию музея, на территории которого находится его деревянный дом. Деревня, в которой он родился, не сохранилась, но дом до сих пор стоит.

В Чебоксарском районе мы открыли музей в честь архимандрита Русской православной церкви, востоковеда Никиты Бичурина, который еще в начале XIX века работал в Китае и издал много работ об этой тогда еще загадочной и неизведанной стране. Гостям из Китая нравится, что мы чтим их культуру. Отношения с Китаем у нас хорошие.

Кроме этого, мы продемонстрировали себя в туристическом межрегиональном проекте "Великий волжский путь". Наш проект — речной круиз "Чебоксары — сердце Волги" был востребован. В перспективе рассчитываем, что такие проекты выстрелят. Но есть проблема – теплоходы старые. После того как теплоход "Булгария" затонул в Татарстане, требования к судоходству ужесточились, многие судна списали. Сегодня не хватает комфортабельных теплоходов, которые курсировали бы по Волге и возили туристов. На базе судостроительного завода в Зеленодольске в Татарстане будет реализовываться проект по строительству новых современных прогулочных теплоходов серии "Чайка". Надеемся в перспективе их задействовать.

— Чувашия вошла в число десяти регионов с низкими показателями в рейтинге Минэкономразвития. Федеральные власти назначили республике куратора — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Уже разработан план социально-экономического развития республики. Какие основные положения в этом плане? Каких результатов вы ждете от его реализации?

— Программа социально-экономического развития республики подготовлена и согласована с федеральными отраслевыми министерствами, проведены заключительные встречи. Денис Мантуров – влиятельный министр, здесь вопросов никаких нет.

Касаясь основных положений плана, мы рассчитывали на большее, но отдельные объекты были исключены из-за недостатка финансовых средств. Из федерального бюджета Чувашия в течение пяти лет получит дополнительно 10 миллиардов рублей на решение наиболее острых социально-экономических вопросов. С одной стороны, это субсидирование процентных ставок, капитализация активов нашего гарантийного фонда для поддержки предпринимательства. Выделенные средства позволят привлечь внебюджетные источники, то есть на льготных условиях, субсидируя кредитную линию, мы привлечем кредиты предпринимательского сообщества.

При этом одна из слабых сторон республики – средний доход жителей, который в этом году составит около 29 тысяч рублей в месяц. Молодых людей уговорить работать за эти деньги очень сложно на сегодняшний день. Я с ними согласен. Разрабатывая программу ускоренного развития, мы видим внутренние проблемы региона. Все они будут учтены в утвержденном правительством плане развития. Тем самым мы выстроим конструктивное деловое взаимодействие, уточним бюджет и привлечем дополнительные средства.

Касаясь эффективности работы органов региональной власти, есть оценка правительства РФ, согласно которой в итоговом рейтинге эффективности за 2019 год Чувашия заняла 17 место. Управленческие команды регионов оценивали по 15 основным показателям. Раньше таких показателей было более 300, мы подписывали статистически сухие отчеты. Сегодняшние показатели оценивают работу по существу. Чувашской Республике за эффективную работу федеральное правительство выделило грант – почти 960 миллионов рублей.

По многим критериям, которые учитывались в рейтинге, Чувашия находится в лидерах. По индексу качества городской среды, подготовленным Минстроем РФ, в пяти из девяти городов республики создана благоприятная городская среда. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе.

По оценке экспертов общественной экологической организации "Зеленый патруль", Чувашия по экологической обстановке занимает второе место в Приволжском федеральном округе и 14-е место в общенациональном экологическом рейтинге.

Согласно оценке экспертов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), республика занимает второе место по инновационной деятельности в рейтинге инновационного развития регионов России. Тут можно отметить, что, с одной стороны, мы эффективно работаем, с другой стороны, есть слабые стороны, где мы должны подтянуться.

Если говорить о национальном рейтинге инвестиционного климата, мы находимся практически в десятке лучших регионов страны. Деловой климат хороший, деньги, вложенные предпринимательским сообществом, не разворовываются. Но мы не должны останавливаться на достигнутом, должны работать еще лучше. Необходимо принимать дополнительные решения управленческого характера, чтобы органы власти работали на развитие предпринимательского сообщества, потому что без развития экономики невозможно повышать качество жизни.

— Полпред президента в ПФО Игорь Комаров отмечал высокий уровень бедности в Чувашии и большое количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума. Чем объясняется такой высокий удельный вес бедных? Как планируется улучшать это показатель?

— Президент России поставил задачу перед регионами снизить в два раза уровень бедности. С одной стороны, по официальным данным на рынке труда, ситуация благоприятная, а с другой – серые схемы, люди получают вознаграждения в конвертах, а официально работодатель платит им минимальную зарплату. Сейчас мы активизировали налоговые службы, работа идет. Мы здесь ничего не скрываем, публично об этом говорим, и наша задача, чтобы бедных семей или семей, которые проживают за чертой бедности, стало в два раза меньше к 2024 году. Сейчас таких семей в республике 18,5 процента, соответственно, к 2024 году мы должны выйти на девять процентов. Мы будем бороться с серыми схемами, создавать большее количество рабочих мест.

— Одной из важнейших отраслей Чувашии является агропромышленный комплекс. Довольны ли вы результатами его работы?

— Совершенно правильно отмечено – у нас агропромышленный регион. Касаясь сельского хозяйства, начиная с 2006 года, со дня принятия решения, что развитие агропромышленного комплекса для России является национальным проектом, многое сделано. Мы привлекли инвестиции, крупный и средний бизнес. Кроме того, появились фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, которые поставляют качественные экологически чистые продукты на потребительский рынок.

Отмечу, что доходы домашних хозяйств сейчас намного выше, чем в среднем по республике. Мы привлекли средства в малые формы хозяйствования на 26 миллиардов рублей за счет льгот и субсидированных кредитов. В целом за 2019 год можно отметить положительную динамику сельхозпроизводства. Погодные условия оказали благоприятную среду для роста растений, хозяйства получили больше прибыли, чем в прошлом году.

Касаясь ценовой ситуации, на российском рынке сегодня благоприятные цены на все виды сельскохозяйственной продукции. Это факт. И это дает возможность дальше развиваться сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности, вселяет в них уверенность. Цены стабильны, значит, люди могут уверенно вкладывать свои средства в производство, продавать свою продукцию за пределами России.

Продукция нашего агропромышленного комплекса уходит на экспорт в более чем 31 страну. Такого никогда не было, это победа. Руководство региона и федеральные власти создали благоприятную среду, что повлияло на такой существенный прорыв.

— А как обстоят дела с экологией, может ли регион по-прежнему похвастаться чистотой воздуха и водоемов?

— По вопросам экологии мы уже многое сделали, и многое предстоит сделать. От вопроса экологической безопасности зависит здоровье людей, зависят в целом показатели народосбережения.

Касаясь федеральной программы оздоровления Волги, наши коммерческие и бюджетные организации не сбрасывают неочищенные стоки. В этом лично убедились природоохранная прокуратура, эксперты Общественной палаты РФ. Необходимо и дальше работать в этом направлении, потому что в Волгу попадают стоки после дождей и половодья. Ливневки, построенные еще в советский период, не работают, поэтому наша задача сейчас привлечь дополнительные средства. Соответствующее решение уже принято: министерство финансов РФ выделяет безвозмездные инвестиции на сумму 3,5 миллиарда рублей. Мы поэтапно будем реконструировать, модернизировать ряд объектов, чтобы неочищенные стоки не стекали в Волгу. Волга — река-матушка.

Если говорить о твердых коммунальных отходах, мы реализовали очень хороший проект на принципах государственно-частного партнерства. Полигон в городе Новочебоксарске имеет все документы и лицензию на хранение твердых коммунальных отходов. Региональный оператор собирает с населения и коммерческих организаций деньги за перевозку и утилизацию таких отходов. Мы, в свою очередь, выделили более 200 миллионов рублей на благоустройство площадок, где установили 75 процентов мусорных контейнеров. Оставшиеся контейнеры до конца года установит региональный оператор.

Кроме того, мы вычистили все лесополосы и овраги. Проблема с мусором заключалась в том, что жители сельской местности просто не привыкли платить за вывоз, сбор и утилизацию мусора. Но здесь мы обеспечиваем гарантированную защиту со стороны государства. В бюджете мы заложили 300 миллионов рублей на выплату субсидий за услуги жилищно-коммунального хозяйства. То есть тем семьям, где семейного бюджета не хватает, ежемесячно будут осуществляться социальные выплаты при предоставлении подтверждающих документов. Республика в скором времени разрешит историческую проблему с мусором раз и навсегда.

— Планируется ли вводить в республике раздельный сбор мусора?

— У нас есть мусороперегрузочная и мусоросортировочная станции в Чебоксарах и Новочебоксарске. Мы планируем построить еще три и тем самым решить эту проблему. Но самое главное – научить людей делить мусор дома. Поэтому мы поставили перед собой задачу учить этому детей, начиная с детского сада. Мы уже начали установку раздельных контейнеров. На сегодняшний день сортируется только 15 процентов мусора, отделяются все органические вещества, которые впоследствии используются для отопления, производства различных востребованных изделий. Переработка мусора — это выгодный бизнес, предприниматели в очередь выстраиваются. В перспективе мы ставим задачу перерабатывать до 75 процентов отходов.

— Как идет модернизация первичного звена здравоохранения? Сколько уже отремонтировали и построили фельдшерско-акушерских пунктов? На какие средства?

— Я могу ответственно сказать, что начиная с 2015 года мы построили 205 современных инновационных фельдшерско-акушерских пунктов. Из регионального бюджета было потрачено свыше 600 миллионов рублей. Селяне просили, чтобы медицинские услуги находились в шаговой доступности. Мы к ним прислушались и пошли навстречу. Многие объекты были в аварийном состоянии, зимой там было очень холодно. Пришлось их сносить и строить новые. Сегодня ФАПы имеют практически все условия для пациентов и медработников. Теперь у людей нет необходимости ездить в районный центр. Строительство и модернизацию мы планируем завершить в 2021 году.

Кроме этого, мы строим еще поликлиники и больницы республиканского уровня. В этом году проводим реконструкцию детской инфекционной больницы. В ближайшее время введем в эксплуатацию Центральную республиканскую клинику с элементами цифровизации, где будет обслуживаться почти 150 тысяч человек.

У нас самый лучший филиал офтальмологического центра микрохирургии глаза Святослава Федорова, всего в России их девять. Медики занимаются научной деятельностью, проводят операции, используя лазерные технологии. В прошлом году было проведено 25 тысяч таких операций. У нас обслуживаются практически десять регионов России. Также к нам на лечение приезжают иностранцы.

Кроме этого, у нас в республике есть Федеральный центр ортопедии, травматологии и эндопротезирования, где в этом году было проведено около восьми тысяч операций. Центр обслуживает 64 субъекта Российской Федерации. Там работают медики, которые приехали к нам из других регионов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Но и наши специалисты не отстают — повышают компетенцию. Уровень зарплат в центре высокий, мотивация есть. Нужно отметить, что программа "Земский фельдшер" дает возможность привлекать медицинских работников в сельскую местность. Это очень важно.

— Еще пять лет назад было объявлено, что Китай заинтересован в сотрудничестве с Чувашией в сфере АПК и даже намерен построить агропарк "Сычуань-Чувашия". Однако до сих пор китайский завод по переработке чувашского молока не возведен. В чем причина? Почему жители чувашских деревень выступают против совместного предприятия на своих землях? Как власти региона намерены решать этот вопрос?

— С Китаем мы работаем. Они зарегистрировали у нас фирму, вложили в свой проект огромные средства. Китайские партнеры арендовали в Порецком районе земли сельхозназначения согласно законодательству, посеяли в прошлом году озимые, в этом году убрали. Они и дальше продолжают там работать.

Что касается самого завода, под его строительство уже определены земельные участки, но проектно-сметная документация до конца не подготовлена. Мы эти земли для них зарезервировали. Китайские партнеры должны решить, где им лучше построить завод. При этом есть, так скажем, конфликт интересов. У нас в республике не так много земель сельхозназначения. И любые вопросы, которые касаются использования этих территорий, всегда бурно обсуждаются. При этом всегда будут провокаторы, которые недовольны строительством завода и подстрекают живущих в этой местности людей.

Но мы хотим создать высокотехнологичное производство, рабочие места для молодежи. Мы будем сотрудничать с Китаем — у них есть средства и инвестиции для того, чтобы построить завод. При этом у нас должны быть все экспертные оценки, проектно-сметная документация, госэкспертиза. Также нужно соблюсти все нормы по линии Росприроднадзора и Роспотребнадзора, поэтому сейчас мы проводим встречи, решаем эти вопросы. Еще раз повторю: китайские партнеры должны соблюдать нормы нашего федерального законодательства. Все риски и сроки реализации они берут на себя, проекта и бизнес-плана еще нет. Разговоров много, но до конкретных шагов пока не дошло.

— Банк России в ноябре отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка — крупнейшего банка республики. Как будут защищены клиенты оставшегося без лицензии банка? Ведь в этом банке многие жители региона получают пенсии и пособия, а местный мелкий бизнес вкладывал средства.

— Контрольный пакет акций принадлежал бенефициару — предпринимателю, который находится в Москве. Доля Чувашской Республики составляла 36 процентов, а управлять банком, не имея большинства голосов акционеров, практически невозможно. И республике эти акции не приносили экономической пользы. Что касается клиентов банка, они в основном защищены. Выплаты вкладчикам начались с 18 ноября, их производит Россельхозбанк. По данным на 15 декабря, 7821 вкладчику банка выплачено 2 миллиарда 330 миллионов рублей. Еще у десяти процентов клиентов сумма вкладов выше, чем та, что подлежала страхованию. Согласно законодательству, эту разницу можно возместить, продавая конкурсную массу, которая на сегодняшний день формируется. Касаясь пенсионеров, Пенсионный фонд республики отработал все механизмы, пенсионеры открывают свои счета в других банках, потерь практически никаких нет. Мы людей в беде никогда не бросали.

Хочу сообщить, что 27 ноября Центральным банком РФ в Арбитражный суд Чувашской Республики направлено заявление о принудительной ликвидации Чувашкредитпромбанка, 13 декабря – о признании должника банкротом. В случае ликвидации банка или признания его банкротом, расчеты с кредиторами, при условии их внесения в установленном порядке в реестр кредиторов банка, проводятся в соответствии с очередностью, установленной федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

— В 2020 году будет 100 лет со дня образования Чувашской автономной области. Как республика готовится отпраздновать это событие? Насколько региону удается сохранять самобытность? Как в республике обстоит ситуация с чувашским языком – учат ли его дети, говорят ли на нем взрослые? Сохраняются ли чувашские традиции, культура, промыслы?

— Мы отмечаем этот праздник на федеральном уровне. Мероприятия уже прошли в Крыму, Севастополе и Самарской области, где компактно проживают уроженцы нашей республики. В дальнейшем мероприятия пройдут и в других регионах. Эти мероприятия проходят согласно указу президента РФ. Почему мы начали праздновать с Крыма? На полуострове проживает очень много уроженцев Чувашии, в том числе в Севастополе много военных, служащих на Черноморском флоте.

Что касается языка, письменности и жизненного уклада, мы сохраняем все традиции. Но в то же время нельзя забывать о процессах глобализации, которые оказывают серьезное давление на уклад жизни любого народа. При этом жители нашей республики делают все, чтобы сохранить свой язык, культуру и письменность, потому что это сокровище народа Чувашской Республики. У нас 67 процентов населения это представители титульной нации, при этом в республике проживают представители 127 национальностей и все они живут как одна большая семья. Хочу отметить, что у нас не принято скрывать свою национальность. Это тоже ключевой показатель – люди честны по отношению друг к другу. Подчеркну, что мы никогда не допускали и не допустим межнациональных конфликтов, любые такие ситуации мы пресекаем.

— А дети говорят на чувашском языке?

— Конечно. По стандартам общеобразовательного образования для изучения в школах у нас предусмотрены четыре языка: чувашский, русский, татарский и мордовский. Родители сами выбирают, какой язык будет изучать их ребенок. Все это на добровольной основе, согласно федеральному законодательству.