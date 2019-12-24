МИД предупредил россиян о забастовке работников аэропорта в Лондоне

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян об изменениях в расписании лондонского аэропорта Саутенд 24-26 декабря в связи с забастовкой профсоюзных работников.
"Великобритания - 24-26 декабря в городе Лондон ожидается забастовка профсоюза работников аэропорта Саутенд (SEN); изменения в расписании авиарейсов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
#Великобритания – 24-26 декабря в г. #Лондон ожидается забастовка профсоюза работников аэропорта Саутленд (SEN); изменения в расписании авиарейсов pic.twitter.com/yhzD76c9LS— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) December 24, 2019