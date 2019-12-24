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МИД предупредил россиян о забастовке работников аэропорта в Лондоне
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о забастовке работников аэропорта в Лондоне

13:32 24.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян об изменениях в расписании лондонского аэропорта Саутенд 24-26 декабря в связи с забастовкой профсоюзных работников.
"Великобритания - 24-26 декабря в городе Лондон ожидается забастовка профсоюза работников аэропорта Саутенд (SEN); изменения в расписании авиарейсов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
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МИД РФЛондонВ мире
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