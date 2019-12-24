Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже Полу Уилану

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и продлил до 29 марта арест гражданина нескольких государств, уроженца Канады Пола Уилана , которого обвиняют в шпионаже в пользу спецслужб США , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 29 марта", - огласил решение судья Андрей Расновский.

Судебное заседание проходило в закрытом для публики режиме из-за секретности дела, слушателей и журналистов допустили лишь до оглашения постановления.

На заседании Уилан из "аквариума" поздравил всех с наступающими праздниками. "С Рождеством и Новым годом! Спасибо моей семье, друзьям, правительствам, консулам и журналистам за вашу поддержку", - следует из сообщения, написанного обвиняемым на тетрадном листе и приложенного к стеклу.

В конце лета Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу, которое, по заверению адвокатов, начнется не раньше весны.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По ее заявлению, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У него есть гражданства США, Канады и Ирландии и Британии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается - также из-за секретности.