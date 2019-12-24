ЦОДД посоветовал москвичам пересесть на городской транспорт

"На часах полдень, а на дорогах - 6 баллов. Эта неделя традиционно будет самой сложной для автомобилистов. Планируйте время и маршруты поездок очень тщательно. И выбирайте городской транспорт, если хотите везде успеть", - говорится в сообщении.