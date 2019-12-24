ЦОДД посоветовал москвичам пересесть на городской транспорт

"На часах полдень, а на дорогах - 6 баллов. Эта неделя традиционно будет самой сложной для автомобилистов. Планируйте время и маршруты поездок очень тщательно. И выбирайте городской транспорт, если хотите везде успеть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основные затруднения в центре города. На внешней стороне Садового пятикилометровый затор от Самотечной эстакады до Таганской площади. На внутренней - от Валовой улицы до Таганской площади. Сложно проехать по Москворецкой и Котельнической набережным, улице Новый Арбат и по Большой Полянке.
"На 7 км растянулись предновогодние заторы на внешней стороне ТТК от Рижской эстакады до шоссе Энтузиастов. Примерно такой же длины затор на внутренней стороне - от Тихвинской улицы до Шмитовского проезда. На МКАД сложнее всего на юге - перед Беседенским мостом", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что на радиальных трассах основные затруднения наблюдаются на Ярославском шоссе перед ТЦ "Европолис" и на шоссе Энтузиастов от метро Авиамоторная до Главной аллеи.
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