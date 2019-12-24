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Культура
2019-12-24T13:52+0300
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Монтажер "Однажды в Голливуде…" рассказал, что осталось за кадром
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РИА Новости

Монтажер "Однажды в Голливуде…" рассказал, что осталось за кадром

13:52 24.12.2019
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© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
© WDSSPR
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Фред Раскин, режиссер монтажа "Однажды в Голливуде…" Квентина Тарантино, рассказал, какие сцены были вырезаны из финальной версии фильма, сообщает THR.
В первой версии ленты было четыре с половиной часа, и ее пришлось сократить почти вдвое. К этой работе присоединился сам Тарантино, который заранее представлял себе примерно половину того, что можно было убрать.
"Остальные кадры мы удаляли, пересматривая фильм несколько раз и обсуждая, насколько поменяется распределение экранного времени между героями, если убрать тот или иной момент", - рассказал Раскин.
В результате картина стала короче почти на два часа. Так, решено было оставить только две "самых сильных" сцены с Риком Далтоном (Леонардо Ди Каприо) и юной актрисой Труди (Джулия Баттерз) на съемках вестерна и убрать ее телефонный звонок Рику, хотя Раскин считал его одной из лучших сценарных находок Тарантино.
Монтажеру также тяжело было сокращать разговор между Риком и агентом Марвином Шварцем (Аль Пачино), который изначально продолжался 28 минут.
"Мне не только пришлось "резать" диалог двух лучших актеров своего поколения, но также вставлять в него сцены из боевика и вестерна, причем в результате мне нужно было уложиться в десять минут", - поделился монтажер.
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
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КультураКино и сериалыНовости культурыАль ПачиноЛеонардо Ди КаприоКвентин Тарантино
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