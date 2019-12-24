Монтажер "Однажды в Голливуде…" рассказал, что осталось за кадром

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Фред Раскин, режиссер монтажа "Однажды в Голливуде…" Квентина Тарантино, рассказал, какие сцены были вырезаны из финальной версии фильма, . Фред Раскин, режиссер монтажа "Однажды в Голливуде…" Квентина Тарантино, рассказал, какие сцены были вырезаны из финальной версии фильма, сообщает THR.

В первой версии ленты было четыре с половиной часа, и ее пришлось сократить почти вдвое. К этой работе присоединился сам Тарантино, который заранее представлял себе примерно половину того, что можно было убрать.

"Остальные кадры мы удаляли, пересматривая фильм несколько раз и обсуждая, насколько поменяется распределение экранного времени между героями, если убрать тот или иной момент", - рассказал Раскин.

В результате картина стала короче почти на два часа. Так, решено было оставить только две "самых сильных" сцены с Риком Далтоном (Леонардо Ди Каприо) и юной актрисой Труди (Джулия Баттерз) на съемках вестерна и убрать ее телефонный звонок Рику, хотя Раскин считал его одной из лучших сценарных находок Тарантино.

Монтажеру также тяжело было сокращать разговор между Риком и агентом Марвином Шварцем (Аль Пачино), который изначально продолжался 28 минут.