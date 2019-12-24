Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-24T12:44+0300
https://ria.ru/20191224/1562768430.html
Депутаты Госдумы посетили храмы-памятники в Болгарии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155577/65/1555776563_0:30:2048:1182_1036x0_80_0_0_b9c34e879234e89e03b7702f99ac6d0e.jpg
РИА Новости

Депутаты Госдумы посетили храмы-памятники в Болгарии

12:44 24.12.2019
54
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российская делегация во главе с руководителем думского комитета по развитию гражданского общества Сергеем Гавриловым на встрече с парламентариями и представителями гражданского общества Болгарии обсудили вопросы патриотического воспитания и защиту общих традиционных ценностней, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата.
"Российская делегация во главе с председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым посетила Болгарию в преддверии юбилея Великой Победы, где встретилась с представителями гражданского общества и парламента Болгарии, общественными деятелями, в частности, с председателем болгарского национального движения "Русофилы" Николаем Малиновым", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе встречи Гаврилов отметил важность укрепления совместных усилий по патриотическому воспитанию молодежи, поддержке волонтерства, защите общих традиционных духовно-нравственных ценностей.
"Делегация в ходе визита побывала в Храме-памятнике Святого Александра Невского и Храме-памятнике Рождества Христова в городе Шипка", - добавляется в сообщении.
100001
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Автобус Милосердия
РПЦ запускает новые проекты помощи бездомным в России и Киргизии
Участок Великой Китайской стены в районе Пекина
МИД КНР: свобода вероисповедания в Китае - дело только китайцев
Храм Рождества Христова в городе Вифлеем. Серебряная звезда, обозначающая место Рождества Христова
В церкви в Газе пояснили, кто сможет посетить святые места в Рождество
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
Впервые пройдет совместное заседание Синода и Высшего совета РПЦ
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
"На чужие грабли": украинский сценарий в православной Черногории
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019
Парламент Черногории рассмотрит спорный закон о церквях
Израиль в Рождество
Израиль разрешил христианам из Газы приехать в Иерусалим на Рождество
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
УПЦ: в "новую церковь" Украины добровольно перешли только 84 прихода
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Кубы Мигель Диас Канель Бермудес во время встречи в Москве
Патриарх: от семейного насилия удержат совесть и любовь, а не закон
Города России. Санкт-Петербург
В Петербурге просят сохранить за школой здание, которое отдают РПЦ
Церковь Святого Николы в Улцине
Проект о церквях в Черногории признали соответствующим конституции
Александр Сергеев
Глава РАН пояснил, зачем развивать научное сотрудничество с Китаем
Посетители на фоне работ Игната Кравцова на выставке Faces в галерее Who I Am
Выставка "рисующего джазмена" Игната Кравцова проходит в Москве
Прокуратура
В Кирове осудили мужчин, которые подожгли венок в пламени Вечного огня
Народный артист России, диктор Виктор Балашов
Медведев поздравил диктора Балашова с 95-летием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Лента новостейМолния