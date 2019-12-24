Депутаты Госдумы посетили храмы-памятники в Болгарии

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российская делегация во главе с руководителем думского комитета по развитию гражданского общества Сергеем Гавриловым на встрече с парламентариями и представителями гражданского общества Болгарии обсудили вопросы патриотического воспитания и защиту общих традиционных ценностней, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата.

"Российская делегация во главе с председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым посетила Болгарию в преддверии юбилея Великой Победы, где встретилась с представителями гражданского общества и парламента Болгарии, общественными деятелями, в частности, с председателем болгарского национального движения "Русофилы" Николаем Малиновым", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе встречи Гаврилов отметил важность укрепления совместных усилий по патриотическому воспитанию молодежи, поддержке волонтерства, защите общих традиционных духовно-нравственных ценностей.