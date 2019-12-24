Владимир Солодов: мост через Лену решит проблему с перебоями перевозок

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов рассказал в интервью РИА Новости о планах по проектированию и строительству моста через Лену и о том, как мост изменит ситуацию с жизнеобеспечением Якутска и отдаленных районов, а также о развитии территорий опережающего развития в регионе, ходе мусорной реформы и подготовке к пожароопасному сезону в следующем году. Беседовала Майя Акимова.

— Владимир Викторович, вы работаете на посту премьер-министра Якутии уже больше года. Какие задачи успели решить за это время? Какие ключевые задачи стоят перед правительством в следующем году?

— Полтора года я возглавляю правительство – сначала в качестве исполняющего обязанности, потом с октября 2018 года в качестве председателя правительства. Самое главное, на мой взгляд, что удалось сделать, это изменить настрой команды на достижение результатов, исходя из интересов граждан. Это то, на что ориентированы и новые указания главы государства Владимира Путина по национальным проектам.

Безусловно, не все министерства работают ровно. Я думаю, в следующем году предстоят определенные кадровые решения. Но в целом оцениваю работу правительства как эффективную, и это подтверждается оценкой федеральных органов исполнительной власти. Недавно была дана оценка деятельности высших должностных лиц и их команд, и Якутия вошла в число эффективных регионов. Мы получили грант, специальную выплату от федерального центра в размере 530 миллионов рублей, которые будут направлены на закрытие ключевых потребностей и нужд, связанных с обеспечением отопительного сезона и социальных обязательств.

Качественно изменилось взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти. Целый ряд решений, к которым мы шли долгие годы, удалось довести до логического результата: включение дополнительных районов в арктическую зону – их теперь 13, строительство кардиологического центра и целого ряда объектов по субсидии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. В общей сложности если год назад общая сумма финансирования по этой программе составляла 1,5 миллиарда рублей, то сейчас более 7 миллиардов рублей. Помимо кардиологического центра, это круглогодичный лагерь "Полярная звезда", школа в Кангаласском районе. Также мы получили федеральные средства на строительство крупнейшего объекта – онкологического центра. Во всем мире именно болезни сердечно-сосудистой системы и новообразования являются основными причинами смертности населения. Наша задача – снизить ее, обеспечить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году. Новые центры будут этому способствовать.

Также результат мы видим в темпах экономического роста и уровне привлечения инвестиций. В 2019 году мы стали регионом-лидером по росту в рейтинге инвестиционной привлекательности, переместившись на 30 позиций – с 52-го на 22-е место. Якутия является лидером Дальнего Востока и по экономическому росту. Но наряду с тем, что уровень заработной платы у нас достаточно высокий и по всем рейтингам регулярно попадаем в число субъектов с высокими доходами, уровень бедности зашкаливает. Два года назад уровень бедности в регионе составлял 20 процентов. Мы планомерно снижаем его, есть позитивные тенденции, сейчас по оценочным характеристикам – примерно 18,2 процента. Нам нужно его в два раза сократить, до 10 процентов.

Ну и, конечно, главный наш проект – это строительство моста. Президентом РФ принципиально он одобрен.

— Минтранс РФ ожидает от властей Якутии доработанную заявку на строительство моста в декабре. Когда финальный документ будет представлен в министерство? Какие конкретно параметры подлежат доработке и почему?

— Заявка готова, она направлена в министерство транспорта. Мост включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны до 2024 года. Поскольку механизмом строительства этого моста является государственно-частное партнерство, если точнее, частная концессионная инициатива, мы рассчитываем, что инвестор (после его определения) сможет начать разрабатывать проектно-сметную документацию еще до выделения средств из федерального бюджета. Мы планируем разработку проектно-сметной документации на 2020 год, с 2021 года – финансирование из федерального бюджета и начало строительно-монтажных работ.

— Власти Якутии, в свою очередь, ожидают предложения от потенциальных инвесторов. Можете ли вы уже назвать конкретные компании или страны?

— Я знаю, что целый ряд российских и зарубежных инвесторов проявляют интерес. Буквально на днях было объявлено о создании консорциума Ростеха и группы ВИС. Участием в проекте неизменно интересуются японские инвесторы, китайские партнеры тоже задают вопросы. РФПИ является одним из активных интересантов. И Внешэкономбанк интересуется, но сейчас рано говорить о конкретном консорциуме.

— Как заявлено в проекте, мост снизит затраты на северный завоз на 4,1 миллиарда рублей ежегодно. В какую сумму сейчас обходится республике северный завоз?

— В общей сложности на северный завоз отвлекается до 20 миллиардов рублей, считая и субсидии, и кредитные средства. Масштаб северного завоза – одна из особенностей республики. Традиционно этот маршрут в Якутии связан с перевозками в первую очередь водным транспортом – от железнодорожной станции Усть-Кут в Иркутской области до города Якутска. Здесь перегрузка, и потом уже по нашим рекам. Логистика начала меняться в связи с вводом железнодорожной станции в Нижнем Бестяхе. Все больше грузов идут через Нижний Бестях.

Самое главное, что в результате строительства моста мы получим ритмичность перевозок. Например, при снабжении Вилюйской группы районов сейчас все равно происходит накопление грузов, это удорожает логистику, задерживает поставки. Бесперебойные поставки в течение всего года изменят размещение нефтебаз. Мы перейдем к более крупным нефтебазам в том же Нижнем Бестяхе и ликвидируем ряд нефтебаз, которые находятся в отдаленных районах.

— Летом из-за падения уровня воды на реке Лена были сложности с доставкой грузов. Какой прогноз на следующий год, возможны ли проблемы?

— В этом году мы столкнулись с серьезными сложностями, были вынуждены вводить режим чрезвычайной ситуации в связи со сложностями подхода к городу Якутску. Но мы справились, грузы завезены в полном объеме. Дополнительные выпадающие расходы сформировались у перевозчиков. Средства мы сейчас полностью заложили. Как говорят ученые, мы входим в многолетний цикл низких уровней воды в наших реках. Если по реке Лена это колебания — 2018 год был благополучным, 2019-й – мелководным, то, например, по реке Яна уже много лет держится низкий уровень воды. Особенно в прошлом году он был экстремально низким.

— Вы приняли бюджет на 2020-2022 годы, в нем заложено сокращение дефицита. За счет чего планируете это сделать? И когда республика может выйти на бездефицитный бюджет?

— Само понятие бездефицитного бюджета немного обманчивое, потому что плановый дефицит – это нормальный инструмент. При доходах, которые колеблются от 207 до 216 миллиардов рублей в последние годы, и примерно в таком же объеме мы видим на 2020 год, мы в плановом порядке закладываем расходов больше на один миллиард. Это позволяет нам в течение года сманеврировать и решить больше социальных задач, в том числе за счет привлечения кредитных средств, без увеличения государственного долга.

— Вы упомянули зарплаты. Якутия действительно лидирует в рейтингах регионов по уровню зарплат. При этом многие жители региона, особенно в отдаленных районах, зарабатывают немного – в районе 30-40 тысяч рублей, а цены на продукты и услуги в регионе высокие и постоянно растут. Фиксируете ли вы эту проблему? И что делает региональное правительство для выравнивания ситуации?

— Да, я уже говорил, что проблема неравенства доходов – одна из ключевых. Действительно, Якутия в целом в стране отличается достаточно высокими доходами, но и расходы высоки. С 2012 года правительством реализуется большой комплекс мер. За прошедшее время заработная плата бюджетников увеличилась кратно, в 3-3,5 раза. Второе – мы увеличиваем минимальный размер оплаты труда и следим, чтобы этот уровень выдерживался. В 2019 году МРОТ вырос в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом, а по сравнению с 2012 годом в 3,3 раза. Третье, нам важно работать с наименее обеспеченными слоями населения. В 2019 году начали оказывать поддержку семьям с детьми, на третьего и последующих детей выплаты составляют 16 тысяч рублей в месяц.

Мы продолжаем прорабатывать с федеральным центром новые инициативы. Буквально на днях заработала эксклюзивная мера поддержки дальневосточников – ипотека под два процента. Тоже более чем доступный механизм, который уже сейчас любой житель Якутии может получить.

— Власти региона планируют строительство в Якутске культурного кластера, стоимость которого оценивается в 18,6 миллиарда рублей. Чем оправданы такие расходы?

— Сумма в 18,6 миллиарда – это общие расходы республики вплоть до 2030 года, включая эксплуатацию. Это горизонт достаточно далекий. Расходы непосредственно на стройку составляют около 10 миллиардов. Большая сумма, но мы считаем, что это оправданные расходы.

Нам важно продвигать культуру Якутии не только на территории России, но и в сопредельных государствах, и этим усиливать позиции России в Арктике. Создание центра позволит нам также привозить лучших представителей исполнительского искусства со всего мира. Сейчас многих останавливает банальное отсутствие концертного зала с хорошей акустикой.

— В 2020 году власти Якутии собираются объединять учреждения социальной сферы для улучшения качества услуг и высвобождения средств бюджета. Как это будет выглядеть и какой ожидаете эффект?

— Преобразования социальной сферы, которые мы проводим, делаются с одной единственной целью – повысить качество социальных услуг для всех граждан. Мы не ставим целью экономию. Да, каждая копейка бюджета должна использоваться рачительно, но задача не в том, чтобы сэкономить, а в том, чтобы обеспечить структуру социальной сферы, которая будет соответствовать запросу наших граждан.

Говоря об объединении, приведу два примера. В совсем небольших отдаленных пунктах мы проектируем многофункциональные социальные центры, которые объединят в одном здании школу, детский сад, возможно, фельдшерско-акушерский пункт и, например, почту. Тем самым мы сможем экономить на коммунальных услугах, и строительство одного здания будет дешевле, чем пяти отдельных.

Второй пример, который мы уже реализуем, – в действующих небольших поселках объединяем в одном здании детский сад и школу. Это эффективно и с точки зрения качества обучения, потому что ребенок еще в детском саду привыкает к образовательному укладу, посещает дополнительные кружки или подготовительные курсы. Потом переход из детского сада в школу происходит более гладко, и ребенок мотивирован и адаптирован к учебе в школе.

— Как идет процесс привлечения инвесторов в территории опережающего развития "Южная Якутия" и "Кангалассы"?

— Эти ТОРы очень разные. "Кангалассы" – это индустриальный парк, где сосредоточен малый бизнес, там же мы запустили вторую очередь теплиц "Саюри". На выходе алмазогранильный кластер, который уже построен инвестором, в декабре будем его запускать. Впереди у нас серьезные расширения, в связи с которыми мы даже предлагаем переименовать ТОР "Кангалассы" в ТОР "Якутия". Туда должна войти Жатайская судоверфь, которая сейчас строится, там объем инвестиций порядка пяти миллиардов рублей. Кроме того, в ТОР войдут логистические предприятия в Нижнем Бестяхе. Мы планируем его расширить круглогодичным детским лагерем "Полярная звезда", которая находится в селе Табага. И в финальной стадии доработка заявки по созданию в Сунтарском районе площадки по производству стройматериалов и глубокой переработке производимой в Кемпендяе соли.

ТОР "Южная Якутия" сфокусирована вокруг якорного инвестора республики – угледобывающей компании "Колмар". Более 100 миллиардов план инвестиций, более пяти тысяч рабочих мест уже создано. Деятельность компании стала стимулом для развития Нерюнгринского района. Я помню, что еще в 2015 году, когда в первый раз приехал в город Нерюнгри, он производил депрессивное впечатление. Сейчас нерюнгринцы с оптимизмом смотрят в будущее.

— Известно, что в Якутске были проблемы, связанные с мусорной реформой. Справляется ли сегодня региональный оператор "Якутскэкосети"? Как идут дела в районах?

— Мусорная реформа – один из вызовов для всей страны в 2019 году. Могу сказать, что Якутия относится к числу регионов, успешно реализующих мусорную реформу. В то же время есть целый ряд сложностей, которые в основном носят объективный характер. Есть и субъективные моменты: в силу организационной неразберихи в этом году город Якутск лихорадило, но я уверен, что сейчас мы настроим все процессы. По республике это сложная задача с учетом обязательной переработки мусора или складирования на полигонах в соответствии с требованиями. Конечно, в маленьких селах это с трудом реализуемо. Организационную схему мы разрабатываем. Основные проблемы, с которыми сталкиваются региональные операторы во всех пяти зонах Якутии, это отсутствие инфраструктуры обращения с отходами, несоответствие требованиям площадок для накопления отходов, нехватка спецтехники в муниципалитетах. Примерно в два-три раза надо увеличить количество техники, чтобы вывозить мусор. Сложности возникают и с заключениями договоров, платежной дисциплиной. Но я могу сказать, что нужно двигаться вперед и это неизбежно: уровень обращения с отходами, который сейчас у нас есть, неприемлем для современного общества.

— В Якутии строгая антиалкогольная политика, алкоголь продается с 14.00 до 20.00, при этом в регионе процветает подпольный бизнес. Что делать с этим? Не стоит ли смягчить законодательство и привести его, например, к федеральной норме?

— На днях в парламенте состоялись жаркие дискуссии – все инициативы, с которыми депутаты выступали по поводу снижения ограничения по времени, были отклонены. В целом правительство республики поддерживает это решение. Мы считаем, что это верное направление по обеспечению здорового образа жизни населения, ограничению потребления алкоголя. Мы не планируем инициировать решение по отмене или серьезным изменениям режима работы. Да, ключевой проблемой остается незаконная торговля алкоголем, и мы будем комплексно с ней бороться. Но другое дело, что вызвала большую дискуссию инициатива, с которой мы выступали по приведению к нормам федерального законодательства, связанного с процедурой выдачи лицензии организациям общепита. Здесь я могу сказать, что у нас подход очень простой. Наше законодательство должно соответствовать федеральному. Если мы видим противоречия и считаем, что мы правы, надо выступать с законодательной инициативой федерального уровня, но не замалчивать противоречие, не делать вид, что его не существует. Уверен, мы можем получить поддержку на федеральном уровне, ведь наше регулирование многими признается в качестве лучшей практики.

— Еще одна больная тема и для Якутии, и для всего Дальнего Востока – цены на авиабилеты. Жители региона шутят, что в Москву им слетать дешевле, чем в родной район. Есть ли у правительства идеи развития внутренних авиаперевозок?

— Ежегодно мы выделяем серьезные средства на субсидирование авиаперевозок и по нескольким направлениям вводим льготные рейсы, в которых гражданам нужно оплачивать лишь половину рыночной стоимости.

11 декабря прошло совещание президента Путина с вице-премьерами и правительством, на котором обсуждался вопрос развития региональных перевозок. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сказал, что для Дальнего Востока будут разрабатываться дополнительные меры субсидирования перелетов и буквально в феврале будет представлена новая система поддержки. Я уверен, что Якутия станет одним из первых регионов ДФО, где эта система будет опробована, надеюсь, что уже в следующем году.

— Подсчитан ли уже ущерб от лесных пожаров и паводка в 2019 году в Якутии? Какие меры предпринимает правительство для предупреждения проблем в следующем году?

— В 2019 году паводок в Якутии был небольшого масштаба. Для сравнения, ущерб от стихии в 2018 году составил почти 1,5 миллиарда рублей, в 2019-м – 4 миллиона рублей, было подтоплено всего несколько населенных пунктов, и на этом все. Лесные пожары были достаточно серьезные. Общая площадь, пройденная огнем, составила 3,9 миллиона гектаров, при площади в 2018 году 3,2 миллиона. Несмотря на сложность пожарной обстановки в течение лета, наши службы показали свою эффективность. В пять раз уменьшилось количество пожаров в зоне, которая приближена к населенным пунктам. Увеличилась на треть эффективность тушения пожаров в первый день. Это один из важных показателей реакции. Также увеличилось вовлечение местного населения и дисциплины, связанной с выполнением обязательных мероприятий муниципальных органов власти. Мы впервые за многие годы получили новую лесопожарную технику по национальному проекту, в этом году уже работало 18 единиц.