Центру Хруничева передали последние двигатели для "Протона"

"Завершено производство двигателя первой ступени для ракет-носителей тяжёлого класса "Протон". Последний комплект двигателей РД-276, изготовленный предприятием в рамках действующих контрактов, в ноябре передан заказчику – Центру им. Хруничева", - говорится в корпоративном издании предприятия " Орбиты Протона ".

Двигатели первой ступени для "Протонов" (РД-253, РД-275, РД-276) серийно производились на предприятии с 1965 года. Последняя модификация – РД-276 – освоена в 2005-м. С этого времени "Протон-ПМ" изготовил более 90 комплектов двигателей и провел порядка 770 огневых испытаний. А за всю историю производства предприятие выпустило более трех тысяч двигателей первой ступени.