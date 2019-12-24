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РИА Наука
2019-12-24T12:38+0300
https://ria.ru/20191224/1562768015.html
Центру Хруничева передали последние двигатели для "Протона"
https://cdn21.img.ria.ru/images/145282/57/1452825735_0:156:3085:1891_1036x0_80_0_0_ceb47c61aa0557f8dfead1c0d4239d82.jpg
РИА Новости

Центру Хруничева передали последние двигатели для "Протона"

12:38 24.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ цехе сборки ракет-носителей "Протон" в космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева
В цехе сборки ракет-носителей Протон в космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В цехе сборки ракет-носителей "Протон" в космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предприятие "Протон-ПМ" изготовило и передало Центру Хруничева последнюю партию ракетных двигателей РД-276 для ракет "Протон-М".

"Завершено производство двигателя первой ступени для ракет-носителей тяжёлого класса "Протон". Последний комплект двигателей РД-276, изготовленный предприятием в рамках действующих контрактов, в ноябре передан заказчику – Центру им. Хруничева", - говорится в корпоративном издании предприятия "Орбиты Протона".

Двигатели первой ступени для "Протонов" (РД-253, РД-275, РД-276) серийно производились на предприятии с 1965 года. Последняя модификация – РД-276 – освоена в 2005-м. С этого времени "Протон-ПМ" изготовил более 90 комплектов двигателей и провел порядка 770 огневых испытаний. А за всю историю производства предприятие выпустило более трех тысяч двигателей первой ступени.
В июле генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил РИА Новости, что производство двигателей для ракет "Протон-М" прекращено. Тем не менее, директор предприятия "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский не исключил возобновление их производства.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах, а их эксплуатация - в 2024 году.
Ракета-носитель Протон-М. Архивное фото
18 ноября 2015, 18:00РИА Наука
Двигатели для "Протон-М" будут собирать в очках дополненной реальностиИспользование технологий дополненной реальности позволит получать трехмерную визуализацию процесса сборки сложных узлов и агрегатов двигателя, заявили в пресс-службе Роскосмоса.
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РИА НаукаПротон-МИгорь АрбузовКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинМосква
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