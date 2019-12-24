Центру Хруничева передали последние двигатели для "Протона"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предприятие "Протон-ПМ" изготовило и передало Центру Хруничева последнюю партию ракетных двигателей РД-276 для ракет "Протон-М".
"Завершено производство двигателя первой ступени для ракет-носителей тяжёлого класса "Протон". Последний комплект двигателей РД-276, изготовленный предприятием в рамках действующих контрактов, в ноябре передан заказчику – Центру им. Хруничева", - говорится в корпоративном издании предприятия "Орбиты Протона".
Двигатели первой ступени для "Протонов" (РД-253, РД-275, РД-276) серийно производились на предприятии с 1965 года. Последняя модификация – РД-276 – освоена в 2005-м. С этого времени "Протон-ПМ" изготовил более 90 комплектов двигателей и провел порядка 770 огневых испытаний. А за всю историю производства предприятие выпустило более трех тысяч двигателей первой ступени.
В июле генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил РИА Новости, что производство двигателей для ракет "Протон-М" прекращено. Тем не менее, директор предприятия "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский не исключил возобновление их производства.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах, а их эксплуатация - в 2024 году.