Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T12:20+0300
https://ria.ru/20191224/1562766873.html
Жителя Барнаула осудили за изнасилование и избиение двух девушек
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

Жителя Барнаула осудили за изнасилование и избиение двух девушек

12:20 24.12.2019
2596
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 10,5 годам колонии общего режима жителя Барнаула, который жестоко издевался над 25-летней девушкой, а также насиловал и избивал другую несовершеннолетнюю девушку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
В частности, 23-летний житель Барнаула признан виновным по статьям "незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении заведомо несовершеннолетнего", "изнасилование с применением насилия к потерпевшей", "насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "угроза убийством", "незаконное лишение свободы", "похищение человека", "принуждение потерпевшего, свидетеля к даче ложных показаний", "кража".
Задержание
20 декабря, 15:45
В Ростове мужчину задержали за изнасилование 12-летней давности
Согласно данным следователей, мужчина жестоко избивал свою 25-летнюю сожительницу, а при любой ее попытке уйти угрожал убить ее родителей и ребенка. Однажды он насильно поместил девушку в багажник и отвез в лес, а затем, привязав ее тросом к автомобилю, сел за руль и поехал, волоча женщину по земле.
Отмечается, что несколько раз девушка пыталась обратиться в полицию, но каждый раз сожитель заставлял ее давать ложные показания под угрозой убийства, а также отказываться от заявлений. Кроме того, она неоднократно меняла место жительства, однако мужчина находил ее и жестоко избивал. В январе 2018 года при попытке обвиняемого снять деньги с банковской карты потерпевшей, которую он украл вместе с паспортом, полицейские завели дело по статье "кража". В ходе расследования уголовного дела девушка рассказала следователям о тех издевательствах, которые ей пришлось перенести за несколько месяцев.
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
12 декабря, 11:42
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Следователи установили, что в 2013 и 2014 году мужчина также издевался над несовершеннолетней девушкой, с которой имел близкие отношения: избивал, лишал свободы и насиловал.
Подчеркивается, что по результатам психолого-психиатрической экспертизы осужденный признан вменяемым, однако у него выявлены индивидуально-психологические особенности в виде жестокости, эгоистичности, властности и агрессивности.
В ходе расследования уголовного дела мужчина вину в содеянном признал частично, утверждая, что потерпевшие оговаривают его, обвиняя в насилии.
Невольное сексуальное воздержание как повод для терроризма
11 декабря, 15:46Акценты
Невольное сексуальное воздержание как повод для терроризмаОтсутствие внимания со стороны противоположного пола всегда считалось проблемой. Современный мир превратил эту проблему в настоящую беду. Серия массовых убийств на Западе была совершена инцелами - людьми, которые невольно остались без секса.
"Судом ему назначено наказание в виде 10 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевших с осужденного взысканы денежные средства 200 и 250 тысяч рублей за моральный вред, а также 118 тысяч в счет возмещения материального ущерба, причиненного бывшей сожительнице", - говорится в сообщении.
20000111
Обсудить 0
РоссияБарнаулПроисшествия
Рекомендуем
Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре, сказка-шоу Тайна новогодней звезды
Что скрыто под куполом Цирка Никулина
Автомобиль Следственного комитета России
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
Празднование Нового года
Названа новогодняя традиция, против которой бессильны врачи
Полиция
В Петербурге на пешеходном переходе произошел конфликт со стрельбой
Роман Сарычев
"Жестко ломают всех новичков": в брянской ИК-6 убили заключенного
Свежеиспеченный хлеб
Живая еда. Как в поселке на Байкале готовят хлеб по старым рецептам
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Тверской области нашли живым пропавшего школьника
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по "Северному потоку — 2"
Первые снегопады в регионах России
В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский
Новые власти, старые грабли: главные события на Украине в 2019 году
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Денежные купюры
Супруги из Самарской области удочерили девочек и стали должниками
В питомнике ездовых собак в Карелии
Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании
Истребитель Т-50
Названы основные версии крушения Су-57 в Хабаровском крае
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Лента новостейМолния