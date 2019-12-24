Жителя Барнаула осудили за изнасилование и избиение двух девушек

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 10,5 годам колонии общего режима жителя Барнаула, который жестоко издевался над 25-летней девушкой, а также насиловал и избивал другую несовершеннолетнюю девушку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
В частности, 23-летний житель Барнаула признан виновным по статьям "незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении заведомо несовершеннолетнего", "изнасилование с применением насилия к потерпевшей", "насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "угроза убийством", "незаконное лишение свободы", "похищение человека", "принуждение потерпевшего, свидетеля к даче ложных показаний", "кража".
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Согласно данным следователей, мужчина жестоко избивал свою 25-летнюю сожительницу, а при любой ее попытке уйти угрожал убить ее родителей и ребенка. Однажды он насильно поместил девушку в багажник и отвез в лес, а затем, привязав ее тросом к автомобилю, сел за руль и поехал, волоча женщину по земле.
Отмечается, что несколько раз девушка пыталась обратиться в полицию, но каждый раз сожитель заставлял ее давать ложные показания под угрозой убийства, а также отказываться от заявлений. Кроме того, она неоднократно меняла место жительства, однако мужчина находил ее и жестоко избивал. В январе 2018 года при попытке обвиняемого снять деньги с банковской карты потерпевшей, которую он украл вместе с паспортом, полицейские завели дело по статье "кража". В ходе расследования уголовного дела девушка рассказала следователям о тех издевательствах, которые ей пришлось перенести за несколько месяцев.
Следователи установили, что в 2013 и 2014 году мужчина также издевался над несовершеннолетней девушкой, с которой имел близкие отношения: избивал, лишал свободы и насиловал.
Подчеркивается, что по результатам психолого-психиатрической экспертизы осужденный признан вменяемым, однако у него выявлены индивидуально-психологические особенности в виде жестокости, эгоистичности, властности и агрессивности.
В ходе расследования уголовного дела мужчина вину в содеянном признал частично, утверждая, что потерпевшие оговаривают его, обвиняя в насилии.
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"Судом ему назначено наказание в виде 10 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевших с осужденного взысканы денежные средства 200 и 250 тысяч рублей за моральный вред, а также 118 тысяч в счет возмещения материального ущерба, причиненного бывшей сожительнице", - говорится в сообщении.