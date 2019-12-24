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Минздрав Красноярска объяснил необходимость осмотра перед утренником
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РИА Новости

Минздрав Красноярска объяснил необходимость осмотра перед утренником

12:04 24.12.2019 (обновлено: 12:09 24.12.2019)
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© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Вадим КофманГубернаторская елка в Красноярске. 21 декабря 2019
Губернаторская елка в Красноярске. 21 декабря 2019
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края/Вадим Кофман
Губернаторская елка в Красноярске. 21 декабря 2019
КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Наличие медицинских справок для детей-участников губернаторской елки в Красноярске необходимо для обеспечения безопасности здоровья, сообщила журналистам начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи минздрава Красноярского края Галина Слепнева.
Ранее в ряде красноярских СМИ и Telegram-каналов появились сообщения о том, что детям для участия в губернаторской елке потребовались справки от медиков. Родители в материалах жаловались, что выдача справок занимает много времени, приходится сдавать множество анализов, посещать узких специалистов.
Традиционная губернаторская елка состоялась в Красноярске в субботу. Из 58 территорий региона в город приехали 896 детей, которые показали высокие результаты в учебе, творчестве или спорте.
"Для организаторов массовых мероприятий основная забота – это обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Это значит не допустить при таком массовом мероприятии вспышки какой-то инфекции – ветряная оспа, туберкулез, грипп, другие острые респираторные заболевания", - сказала Слепнева.
Она пояснила, что справки собираются каждый год, и это обычная практика для участия в кремлевской, губернаторской и городской елках. Необходимы справки об эпидокружении, педикулезе и прививках, в том числе от гриппа.
"Больше никаких других требований не предъявляется для посещающих вот такие мероприятия… Для упрощения процедуры справки выдавались как в поликлиниках, так и в образовательных организациях… Усложнять процедуру никто не будет", - уточнила Слепнева.
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