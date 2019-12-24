Минздрав Красноярска объяснил необходимость осмотра перед утренником

КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Наличие медицинских справок для детей-участников губернаторской елки в Красноярске необходимо для обеспечения безопасности здоровья, сообщила журналистам начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи минздрава Наличие медицинских справок для детей-участников губернаторской елки в Красноярске необходимо для обеспечения безопасности здоровья, сообщила журналистам начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи минздрава Красноярского края Галина Слепнева.

Ранее в ряде красноярских СМИ и Telegram-каналов появились сообщения о том, что детям для участия в губернаторской елке потребовались справки от медиков. Родители в материалах жаловались, что выдача справок занимает много времени, приходится сдавать множество анализов, посещать узких специалистов.

Традиционная губернаторская елка состоялась в Красноярске в субботу. Из 58 территорий региона в город приехали 896 детей, которые показали высокие результаты в учебе, творчестве или спорте.

"Для организаторов массовых мероприятий основная забота – это обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Это значит не допустить при таком массовом мероприятии вспышки какой-то инфекции – ветряная оспа, туберкулез, грипп, другие острые респираторные заболевания", - сказала Слепнева.

Она пояснила, что справки собираются каждый год, и это обычная практика для участия в кремлевской, губернаторской и городской елках. Необходимы справки об эпидокружении, педикулезе и прививках, в том числе от гриппа.