Китай намерен в 333 раза увеличить производство биогаза за 10 лет

Трубы для сбора биогаза на мусорной свалке в Китае

МОСКВА, 24 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен в 333 раза увеличить производство биогаза в ближайшие 10 лет. Соответствующий план принят Госкомитетом КНР по делам реформ и открытости, пишет Caixin.

На сегодня объем производства биогаза в КНР составляет приблизительно 60 миллионов кубометров в год. К 2025 году этот показатель планируется довести до 10 миллиардов кубометров, а к 2030 – до 20 миллиардов кубометров ежегодно.

Биогаз – топливо, которое получают брожением биомассы: пищевых и сельскохозяйственных отходов, канализационных стоков. Наладить его массовое производство Китай планирует для того, чтобы снизить зависимость от импорта голубого топлива, за счет которого КНР обеспечивает порядка 46% национального потребления газа.