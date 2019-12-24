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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-24T11:50+0300
https://ria.ru/20191224/1562764185.html
Китай намерен в 333 раза увеличить производство биогаза за 10 лет
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РИА Новости

Китай намерен в 333 раза увеличить производство биогаза за 10 лет

11:50 24.12.2019
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© AFP 2019 / Liu JinТрубы для сбора биогаза на мусорной свалке в Китае
Трубы для сбора биогаза на мусорной свалке в Китае
© AFP 2019 / Liu Jin
МОСКВА, 24 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен в 333 раза увеличить производство биогаза в ближайшие 10 лет. Соответствующий план принят Госкомитетом КНР по делам реформ и открытости, пишет Caixin.
На сегодня объем производства биогаза в КНР составляет приблизительно 60 миллионов кубометров в год. К 2025 году этот показатель планируется довести до 10 миллиардов кубометров, а к 2030 – до 20 миллиардов кубометров ежегодно.
Биогаз – топливо, которое получают брожением биомассы: пищевых и сельскохозяйственных отходов, канализационных стоков. Наладить его массовое производство Китай планирует для того, чтобы снизить зависимость от импорта голубого топлива, за счет которого КНР обеспечивает порядка 46% национального потребления газа.
Однако на пути развития этой индустрии существует целый ряд проблем. Это, в частности, высокая стоимость сбора и транспортировки сырья для выработки газа. Это также низкая концентрация метана в биогазе – порядка 70%. Это делает невозможным его транспортировку по национальным газопроводам, по которым идет природный газ с концентрацией метана 90%.
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