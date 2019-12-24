Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T11:12+0300
https://ria.ru/20191224/1562762543.html
Жителя Смоленской области осудили за избиение жены
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

Жителя Смоленской области осудили за избиение жены

11:12 24.12.2019
353
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно жителя Смоленской области, который шесть лет избивал и унижал супругу, из-за чего женщина попыталась покончить с собой, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
В отношении 49-летнего жителя Смоленской области было возбуждено дело о доведении до покушения на самоубийство жестоким обращением.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
18 декабря, 14:28
К проекту о бытовом насилии поступило более 11 тысяч комментариев
"Следствием и судом установлено, что обвиняемый в течение 6 лет брака систематически избивал и оскорблял свою супругу, допуская оскорбительные и унижающие человеческое достоинство высказывания, причиняющие ей глубокие нравственные страдания", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате женщина, не выдержав жестокого обращения со стороны супруга, 1 января 2019 года попыталась свести счеты с жизнью.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении. Кроме того, суд постановил взыскать с мужчины в счет компенсации причиненного морального вреда более 100 тысяч рублей.
Россияне против домашнего насилия. Законопроект поддержали 70%
16 декабря, 18:33Слышали новость
Россияне против домашнего насилия. Законопроект поддержали 70%ВЦИОМ опросил россиян по поводу громкого законопроекта о борьбе с домашним насилием - за принятие документа высказалось около 70% респондентов. Кто заглушил "протесты"? Из заголовков под статью: "самая красивая наркоманка России" скрылась от следствия. Эти темы в подкасте "Слышали новость?".
400061
Обсудить 1
Следственный комитет РФСмоленская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Прокуратура
В Кирове осудили мужчин, которые подожгли венок в пламени Вечного огня
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нефтеюганске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве дочери
Полиция
В Петербурге на пешеходном переходе произошел конфликт со стрельбой
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Барнаула осудили за изнасилование и избиение двух девушек
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция поможет томичке, потерявшейся 16 лет назад подростком
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко надеется, что действия Зеленского помогут диалогу с Россией
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Великом Новгороде осудили мужчину, ударившего младенца
Стоп-кадр видео тактико-строевых занятий на территории Новотроицкой средней школы в Татарстане
Полиция проверит информацию об участии детей в учениях МВД
Автомобиль Следственного комитета России
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Матвиенко назвала санкции по "Северному потому — 2" апофеозом абсурда
Народный артист России, диктор Виктор Балашов
Медведев поздравил диктора Балашова с 95-летием
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала о законопроекте о бытовом насилии
Статуя Фемиды в суде
Петербуржец, выстреливший в детей из сигнального оружия, получил срок
Прохожие под зонтом
Большинство россиян удовлетворены кругом своего общения, показал опрос
Гонконгский актер Джеки Чан
Джеки Чан едва не погиб на съемках нового боевика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
18:35В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными
Лента новостейМолния