Жителя Смоленской области осудили за избиение жены

ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно жителя Смоленской области, который шесть лет избивал и унижал супругу, из-за чего женщина попыталась покончить с собой, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
В отношении 49-летнего жителя Смоленской области было возбуждено дело о доведении до покушения на самоубийство жестоким обращением.
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"Следствием и судом установлено, что обвиняемый в течение 6 лет брака систематически избивал и оскорблял свою супругу, допуская оскорбительные и унижающие человеческое достоинство высказывания, причиняющие ей глубокие нравственные страдания", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате женщина, не выдержав жестокого обращения со стороны супруга, 1 января 2019 года попыталась свести счеты с жизнью.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении. Кроме того, суд постановил взыскать с мужчины в счет компенсации причиненного морального вреда более 100 тысяч рублей.
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