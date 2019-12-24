Жителя Смоленской области осудили за избиение жены

Россияне против домашнего насилия. Законопроект поддержали 70% ВЦИОМ опросил россиян по поводу громкого законопроекта о борьбе с домашним насилием - за принятие документа высказалось около 70% респондентов. Кто заглушил "протесты"? Из заголовков под статью: "самая красивая наркоманка России" скрылась от следствия. Эти темы в подкасте "Слышали новость?".