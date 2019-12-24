В Кирове осудили мужчин, которые подожгли венок в пламени Вечного огня

"Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, с учетом рецидива у одного из виновных приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй осужден к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания к колонии поселении", - говорится в сообщении.