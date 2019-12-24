В Кирове осудили мужчин, которые подожгли венок в пламени Вечного огня

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд вынес приговор двум молодым людям, которые сожгли венок и цветы в пламени Вечного огня в Кирове Калужской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
По данным ГП РФ, 1 августа два пьяных 23-летних молодых человека сожгли в Вечном огне цветы и траурный венок. Злоумышленники попытались скрыться, но их удалось найти благодаря камере видеонаблюдения.
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Добавляется, что молодые люди признаны виновными по статье "вандализм".
"Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, с учетом рецидива у одного из виновных приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй осужден к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания к колонии поселении", - говорится в сообщении.