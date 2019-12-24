Путин: гражданское законодательство соответствует жизненным реалиям

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал членов Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на заседании, посвящённом 20-летию образования Совета и 25-летию Гражданского кодекса, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что вступление в силу Гражданского кодекса менее чем через год после принятия Конституции России стало значимым событием для правовой системы страны и для общества. За прошедшие годы Гражданский кодекс прошёл проверку временем и убедительно продемонстрировал, что заложенный в нём потенциал позволяет адаптировать документ к условиям стремительно меняющегося мира.
"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что гражданское законодательство России, ядром которого является Гражданский кодекс, в полной мере соответствует современному уровню рыночных отношений и жизненным реалиям. И по российским, и по мировым параметрам Гражданский кодекс РФ – это документ высочайшего класса, отвечающий требованиям любого правового цивилизованного государства", - приводятся в телеграмме слова Путина.