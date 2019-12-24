Путин: гражданское законодательство соответствует жизненным реалиям

Путин отметил, что вступление в силу Гражданского кодекса менее чем через год после принятия Конституции России стало значимым событием для правовой системы страны и для общества. За прошедшие годы Гражданский кодекс прошёл проверку временем и убедительно продемонстрировал, что заложенный в нём потенциал позволяет адаптировать документ к условиям стремительно меняющегося мира.