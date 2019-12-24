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Путин: гражданское законодательство соответствует жизненным реалиям
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РИА Новости

Путин: гражданское законодательство соответствует жизненным реалиям

10:59 24.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал членов Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на заседании, посвящённом 20-летию образования Совета и 25-летию Гражданского кодекса, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что вступление в силу Гражданского кодекса менее чем через год после принятия Конституции России стало значимым событием для правовой системы страны и для общества. За прошедшие годы Гражданский кодекс прошёл проверку временем и убедительно продемонстрировал, что заложенный в нём потенциал позволяет адаптировать документ к условиям стремительно меняющегося мира.
"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что гражданское законодательство России, ядром которого является Гражданский кодекс, в полной мере соответствует современному уровню рыночных отношений и жизненным реалиям. И по российским, и по мировым параметрам Гражданский кодекс РФ – это документ высочайшего класса, отвечающий требованиям любого правового цивилизованного государства", - приводятся в телеграмме слова Путина.
Президент РФ Владимир Путин
00:55
Путин пообщается в Кремле с сенаторами и депутатами
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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