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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-24T10:43+0300
https://ria.ru/20191224/1562760210.html
В Пекине презентовали книгу "Россия — Китай: вехи ВТС"
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РИА Новости

В Пекине презентовали книгу "Россия — Китай: вехи ВТС"

10:43 24.12.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Основные этапы развития двустороннего военно-технического сотрудничества нашли отражение в книге "Россия — Китай: вехи ВТС". Презентация этого объемного труда прошла в понедельник в посольстве России в КНР.
Посол России в Китае Андрей Денисов отметил, что 70-летие установления дипломатических отношений между странами справедливо можно распространить на все сферы двустороннего взаимодействия, включая военно-техническое сотрудничество.
Начальник управления сотрудничества Главного управления развития вооружений и военной техники ЦВС КНР Фань Цзяньцзюнь рассказал об успешном продвижении сторонами по всем направлениям ВТС и достижении значимых результатов в этой работе.
Военно-технические связи между странами имеют важное значение для правильного реагирования на переменчивую и сложную международную обстановку, отметил китайский генерал.
Центральный музей Великой Отечественной войны
19 декабря, 11:03Россия-Китай: Главное
Выставка китайского искусства открылась в московском музее Победы
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Россия-Китай: ГлавноеАндрей ДенисовПекинРоссия
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