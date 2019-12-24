В Пекине презентовали книгу "Россия — Китай: вехи ВТС"

МОСКВА, 24 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Основные этапы развития двустороннего военно-технического сотрудничества нашли отражение в книге "Россия — Китай: вехи ВТС". Презентация этого объемного труда прошла в понедельник в посольстве России в КНР.
Посол России в Китае Андрей Денисов отметил, что 70-летие установления дипломатических отношений между странами справедливо можно распространить на все сферы двустороннего взаимодействия, включая военно-техническое сотрудничество.
Начальник управления сотрудничества Главного управления развития вооружений и военной техники ЦВС КНР Фань Цзяньцзюнь рассказал об успешном продвижении сторонами по всем направлениям ВТС и достижении значимых результатов в этой работе.
Военно-технические связи между странами имеют важное значение для правильного реагирования на переменчивую и сложную международную обстановку, отметил китайский генерал.