Объем грузов через ж/д порт Суйфэньхэ побил исторический рекорд

Порт в Суйфэньхэ – крупнейший железнодорожный переход в провинции Хэйлунцзян, поддерживает постоянную координацию с российской железнодорожной станцией "Гродеково". Стороны своевременно решают возникающие проблемы, что в значительной мере повышает эффективность таможенного контроля.