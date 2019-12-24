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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-24T10:49+0300
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Объем грузов через ж/д порт Суйфэньхэ побил исторический рекорд
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РИА Новости

Объем грузов через ж/д порт Суйфэньхэ побил исторический рекорд

10:49 24.12.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanЖелезнодорожные рабочие возле поезда, перевозящего древесину, импортируемую из России, на железнодорожной станции в Суйфэньхэ, Китай
Железнодорожные рабочие возле поезда, перевозящего древесину, импортируемую из России, на железнодорожной станции в Суйфэньхэ, Китай
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 24 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем внешнеторговых грузов, перевезенных через железнодорожный порт пограничного города Суйфэньхэ, который находится в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, составил 10,71 миллиона тонн, что на 10,5% больше, чем в предыдущем году, побив исторический рекорд 2017 года. Предполагается, что к концу года грузооборот через Суэйфэньхэ достигнет 11 миллионов тонн. Об этом 23 декабря сообщили в железнодорожном КПП.
Порт в Суйфэньхэ – крупнейший железнодорожный переход в провинции Хэйлунцзян, поддерживает постоянную координацию с российской железнодорожной станцией "Гродеково". Стороны своевременно решают возникающие проблемы, что в значительной мере повышает эффективность таможенного контроля.
По официальным данным, через железнодорожный порт Суйфэньхэ в этом году прошло 113 поездов Китай-Европа.
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