Объем грузов через ж/д порт Суйфэньхэ побил исторический рекорд

МОСКВА, 24 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем внешнеторговых грузов, перевезенных через железнодорожный порт пограничного города Суйфэньхэ, который находится в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, составил 10,71 миллиона тонн, что на 10,5% больше, чем в предыдущем году, побив исторический рекорд 2017 года. Предполагается, что к концу года грузооборот через Суэйфэньхэ достигнет 11 миллионов тонн. Об этом 23 декабря сообщили в железнодорожном КПП.
Порт в Суйфэньхэ – крупнейший железнодорожный переход в провинции Хэйлунцзян, поддерживает постоянную координацию с российской железнодорожной станцией "Гродеково". Стороны своевременно решают возникающие проблемы, что в значительной мере повышает эффективность таможенного контроля.
По официальным данным, через железнодорожный порт Суйфэньхэ в этом году прошло 113 поездов Китай-Европа.