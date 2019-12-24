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Фургал отказался объявлять 31 декабря выходным днем в Хабаровском крае
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РИА Новости

Фургал отказался объявлять 31 декабря выходным днем в Хабаровском крае

10:24 24.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не стал объявлять 31 декабря выходным днем, чтобы не разделять жителей региона на "отдыхающих" и "не отдыхающих".
"Тридцать первое декабря выходным днем губернатор может сделать только для госслужащих. И то не всем. Соответственно, я не посчитал нужным и возможным это делать, чтобы не разделять сегодня общество на отдыхающих и не отдыхающих. Хотя, как мы понимаем, частные организации, коммерческие структуры имеют право это сделать, они могут сделать выходной в любое время", - сказал Фургал на пресс-конференции во вторник.
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В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря в этом году выходным днем невозможно, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого главы многих российских регионов сделали 31 декабря выходным.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
21 декабря, 17:56Новый год—2020
Глава Приморья рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным
9200210
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Сергей ФургалЛДПРГосдума РФМаксим ТопилинРоссияХабаровский крайОбщество
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