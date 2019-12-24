Фургал отказался объявлять 31 декабря выходным днем в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не стал объявлять 31 декабря выходным днем, чтобы не разделять жителей региона на "отдыхающих" и "не отдыхающих".

"Тридцать первое декабря выходным днем губернатор может сделать только для госслужащих. И то не всем. Соответственно, я не посчитал нужным и возможным это делать, чтобы не разделять сегодня общество на отдыхающих и не отдыхающих. Хотя, как мы понимаем, частные организации, коммерческие структуры имеют право это сделать, они могут сделать выходной в любое время", - сказал Фургал на пресс-конференции во вторник.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.