Фургал отказался объявлять 31 декабря выходным днем в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не стал объявлять 31 декабря выходным днем, чтобы не разделять жителей региона на "отдыхающих" и "не отдыхающих".
"Тридцать первое декабря выходным днем губернатор может сделать только для госслужащих. И то не всем. Соответственно, я не посчитал нужным и возможным это делать, чтобы не разделять сегодня общество на отдыхающих и не отдыхающих. Хотя, как мы понимаем, частные организации, коммерческие структуры имеют право это сделать, они могут сделать выходной в любое время", - сказал Фургал на пресс-конференции во вторник.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря в этом году выходным днем невозможно, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого главы многих российских регионов сделали 31 декабря выходным.