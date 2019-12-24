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ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

10:01 24.12.2019
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов республики.
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