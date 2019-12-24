ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов республики.