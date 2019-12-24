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В Нефтеюганске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве дочери
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РИА Новости

В Нефтеюганске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве дочери

09:49 24.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 дек - РИА Новости. Житель Нефтеюганска (ХМАО), обвиняемый в убийстве трехлетней дочери и регулярном избиении девочки и ее старшей сестры, заключен под стражу, сообщается во вторник на сайте Следственного комитета РФ.
Окружное следственное управление ранее сообщило, что в субботу 34-летний глава семейства из Нефтеюганска, находясь в состоянии опьянения в своей квартире, жестоко избил трехлетнюю дочь, которая скончалась на следующий день. Мужчину задержали, возбудив уголовное дело по статье об убийстве.
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Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах уточнял, что житель Югры также бил ее четырехлетнюю сестру, ребенок госпитализирован. Вскоре следствие подтвердило данные о регулярных избиениях отцом своих дочерей, ему предъявили обвинение еще и в истязании несовершеннолетних.
"Суд избрал в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска... меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В региональном СУСК пояснили РИА Новости, что срок заключения под стражу - два месяца.
Ранее прокуратура Югры сообщила о проверке в связи с гибелью ребенка. Надзорное ведомство планирует оценить работу органов профилактики, а также выяснить, знали ли специалисты о жестоком обращении с детьми в семье и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей со стороны мужчины.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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В свою очередь следственное управление подчеркивало, что даст оценку решению органов опеки, в ноябре передавших отцу на попечительство его дочерей. По информации источника РИА Новости, оба ребенка - от первого брака мужчины, их передали ему, когда бывшая супруга обвиняемого, воспитывавшая детей, погибла.
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Ханты-Мансийский автономный округРоссияНефтеюганскПроисшествия
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