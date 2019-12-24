В Нефтеюганске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве дочери

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 дек - РИА Новости. Житель Житель Нефтеюганска (ХМАО), обвиняемый в убийстве трехлетней дочери и регулярном избиении девочки и ее старшей сестры, заключен под стражу, сообщается во вторник на сайте Следственного комитета РФ.

Окружное следственное управление ранее сообщило, что в субботу 34-летний глава семейства из Нефтеюганска, находясь в состоянии опьянения в своей квартире, жестоко избил трехлетнюю дочь, которая скончалась на следующий день. Мужчину задержали, возбудив уголовное дело по статье об убийстве.

Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах уточнял, что житель Югры также бил ее четырехлетнюю сестру, ребенок госпитализирован. Вскоре следствие подтвердило данные о регулярных избиениях отцом своих дочерей, ему предъявили обвинение еще и в истязании несовершеннолетних.

"Суд избрал в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска... меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В региональном СУСК пояснили РИА Новости, что срок заключения под стражу - два месяца.

Ранее прокуратура Югры сообщила о проверке в связи с гибелью ребенка. Надзорное ведомство планирует оценить работу органов профилактики, а также выяснить, знали ли специалисты о жестоком обращении с детьми в семье и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей со стороны мужчины.