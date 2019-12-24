Китай призвал США и КНДР создать дорожную карту по урегулированию

ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Китай призвал Китай призвал США КНДР как можно скорее сформулировать дорожную карту по урегулированию проблемы Корейского полуострова, выполнив уже достигнутые Пхеньяном и Вашингтоном договоренности, заявил министр иностранных дел Китая Ван И

"В последнее время мы наблюдаем новый виток напряженности вокруг проблемы корейского полуострова, главная причина этого заключается в том, что совместное коммюнике Северной Кореи и США, достигнутое в Сингапуре, не было выполнено, а законные и обоснованные озабоченности КНДР не были устранены", - заявил Ван И в интервью китайским СМИ по итогам года, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.

По его словам, "в таких обстоятельствах Китай и Россия взяли на себя соответствующие обязательства и своевременно внесли в СБ ООН проект резолюции с целью поддержания тенденции к политическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова и предотвратить ухудшения ситуации или даже выхода ее из-под контроля".

"Мы призываем США как можно скорее предпринять практические меры для реализации достигнутых в Сингапуре договоренностей, мы также призываем КНДР и США сформировать действенную дорожную карту по созданию механизма продолжительного мира и достижению полной денуклеаризации на Корейском полуострове", - заявил он.

Китай, по его словам, готов продолжить играть конструктивную роль в этом отношении.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции в октябре этого года северокорейская делегация покинула место встречи, заявив об ее провале, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, иначе переговоры будут прекращены.