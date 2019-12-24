Китай призвал США и КНДР создать дорожную карту по урегулированию

"В последнее время мы наблюдаем новый виток напряженности вокруг проблемы корейского полуострова, главная причина этого заключается в том, что совместное коммюнике Северной Кореи и США, достигнутое в Сингапуре, не было выполнено, а законные и обоснованные озабоченности КНДР не были устранены", - заявил Ван И в интервью китайским СМИ по итогам года, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.
19 декабря, 19:05Китай надеется на скорейшее возобновление диалога между США и КНДР
По его словам, "в таких обстоятельствах Китай и Россия взяли на себя соответствующие обязательства и своевременно внесли в СБ ООН проект резолюции с целью поддержания тенденции к политическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова и предотвратить ухудшения ситуации или даже выхода ее из-под контроля".
"Мы призываем США как можно скорее предпринять практические меры для реализации достигнутых в Сингапуре договоренностей, мы также призываем КНДР и США сформировать действенную дорожную карту по созданию механизма продолжительного мира и достижению полной денуклеаризации на Корейском полуострове", - заявил он.
Китай, по его словам, готов продолжить играть конструктивную роль в этом отношении.
Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции в октябре этого года северокорейская делегация покинула место встречи, заявив об ее провале, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, иначе переговоры будут прекращены.
Последний месяц официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов вооружения. По мнению северокорейского МИД, страна уже достаточно шла навстречу США, и если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество". В декабре КНДР уже сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые, как полагают эксперты, были тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме этого, КНДР 21 декабря провела расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии, на котором лидер страны Ким Чен Ын подчеркнул важность обороны и улучшения возможностей армии страны в "сложной внутренней и внешней ситуации".