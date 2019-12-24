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В Австралии около 20 человек пострадали при раздаче подарков в ТЦ
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РИА Новости

В Австралии около 20 человек пострадали при раздаче подарков в ТЦ

09:25 24.12.2019
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© Flickr / sv1amboМашины скорой помощи в Австралии
Машины скорой помощи в Австралии
© Flickr / sv1ambo
Машины скорой помощи в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Почти 20 человек пострадали в Австралии в ходе давки, начавшейся в одном из торговых центров в Сиднее во время предпраздничной раздачи подарков, сообщает телеканал 9News.
Инцидент произошел в ночь на вторник в торговом центре Westfield Parramatta. Давка началась после того, как с потолка здания начали падать воздушные шары, внутри которых находились подарочные карты и другие призы.
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1 декабря, 23:55
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По данным телеканала ABC, на мероприятии собрались несколько сотен человек. После начала розыгрыша люди ринулись за подарками, сбивая с ног друг друга. Из-за полученных травм пять человек были направлены в больницу, еще 12 была оказана помощь на месте.
"Это какое-то сумасшествие", - заявила одна из посетительниц торгового центра. "Огромная толпа, молодые и пожилые. Я думаю, там были ваучеры не на большую сумму. Возможно 5 или 10 долларов", - добавила она.
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