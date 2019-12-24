Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

"Он (Сорос. — Прим. ред.) поставил всех четырех послов там. И он нанимает агентов ФБР", — заявил Джулиани.

Он добавил, что Сорос "контролирует" Йованович. Джулиани считает, что СМИ выполняют приказы миллиардера, рассказывая о нем неправдивые истории.

Ранее палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум статьям — превышение полномочий и препятствование конгрессу. Президента заподозрили в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден является кандидатом от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.

Джулиани, как утверждают демократы, играл в этих событиях одну из ключевых ролей, в связи с чем ему была направлена повестка от конгрессменов.