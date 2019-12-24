Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в интервью журналу New York заявил, что миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович.
"Он (Сорос. — Прим. ред.) поставил всех четырех послов там. И он нанимает агентов ФБР", — заявил Джулиани.
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Он добавил, что Сорос "контролирует" Йованович. Джулиани считает, что СМИ выполняют приказы миллиардера, рассказывая о нем неправдивые истории.
Ранее палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум статьям — превышение полномочий и препятствование конгрессу. Президента заподозрили в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден является кандидатом от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.
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Джулиани, как утверждают демократы, играл в этих событиях одну из ключевых ролей, в связи с чем ему была направлена повестка от конгрессменов.
Кроме того, адвокат фигурирует еще в нескольких расследованиях. Так, со ссылкой на газету The New York Times и ее источники сообщалось, что федеральная прокуратура нью-йоркского района Манхэттен ведет расследование в отношении Джулиани в связи с подозрением в нарушении законов о лоббизме. По данным газеты, расследование касается деятельности Джулиани на Украине. В частности, как заявил один из источников, следователи изучают предполагаемые попытки адвоката Трампа добиться отставки посла США на Украине Мари Йованович. Кроме того, как отметили источники The New York Times, расследование в отношении Джулиани связано с делом Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.