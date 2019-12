Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

Кроме того, адвокат фигурирует еще в нескольких расследованиях. Так, со ссылкой на газету The New York Times и ее источники сообщалось, что федеральная прокуратура нью-йоркского района Манхэттен ведет расследование в отношении Джулиани в связи с подозрением в нарушении законов о лоббизме. По данным газеты, расследование касается деятельности Джулиани на Украине. В частности, как заявил один из источников, следователи изучают предполагаемые попытки адвоката Трампа добиться отставки посла США на Украине Мари Йованович. Кроме того, как отметили источники The New York Times, расследование в отношении Джулиани связано с делом Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.