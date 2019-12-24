Глава МИД Китая призвал противостоять политике односторонних действий

ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Китай призывает весь мир решительно противостоять политике односторонних действий и идеям о превосходстве отдельных государств, которые могут в будущем поставить под угрозу разрушения существующий миропорядок и систему международных отношений, заявил министр иностранных дел Китая Ван И

"Столкнувшись с политикой односторонних действий, у международного сообщества нет иного выбора, кроме как совместно и решительно противостоять ей", - заявил Ван И в интервью китайскими СМИ по итогам года, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.

По его словам, "если позволить политике односторонних действий и идеям национального превосходства распространиться, то международный порядок и система международных отношений, жизненно необходимые для существования и развития всех стран, окажутся под угрозой развала, что станет непосильным бременем для всех стран, особенно для малых и средних".