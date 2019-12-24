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Глава МИД Китая призвал противостоять политике односторонних действий
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РИА Новости

Глава МИД Китая призвал противостоять политике односторонних действий

08:48 24.12.2019 (обновлено: 08:49 24.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И . Архивное фото
ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Китай призывает весь мир решительно противостоять политике односторонних действий и идеям о превосходстве отдельных государств, которые могут в будущем поставить под угрозу разрушения существующий миропорядок и систему международных отношений, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Столкнувшись с политикой односторонних действий, у международного сообщества нет иного выбора, кроме как совместно и решительно противостоять ей", - заявил Ван И в интервью китайскими СМИ по итогам года, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.
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По его словам, "если позволить политике односторонних действий и идеям национального превосходства распространиться, то международный порядок и система международных отношений, жизненно необходимые для существования и развития всех стран, окажутся под угрозой развала, что станет непосильным бременем для всех стран, особенно для малых и средних".
Он добавил, что Китай, являясь ответственным членом международного сообщества, всегда выступал в защиту мультилатерализма.
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Ван И (политик)МИД КНРКитайВ мире
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