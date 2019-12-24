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Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
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РИА Новости

Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана

08:16 24.12.2019
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© Фото : New Zealand Defence ForceСпасательные отряды полиции Новой Зеландии обследует остров Вакаари (Белый Остров), где произошло извержение вулкана
Спасательные отряды полиции Новой Зеландии обследует остров Вакаари (Белый Остров), где произошло извержение вулкана
© Фото : New Zealand Defence Force
Спасательные отряды полиции Новой Зеландии обследует остров Вакаари (Белый Остров), где произошло извержение вулкана. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полиция Новой Зеландии приостановила поиск двух пропавших без вести в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщает издание New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
"К сожалению, больше не было найдено никаких предметов, которые могли бы помочь (в поисках – ред.). Семьи двоих пропавших человек были уведомлены об этом решении", - заявил суперинтендант полиции Энди Макгрегор.
Полиция отмечает, что в случае появления новой информации, они готовы возобновить поисковую операцию.
Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Два человека числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось. По последним данным число погибших в результате извержения вулкана составило 17 человек.
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