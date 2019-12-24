Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полиция Новой Зеландии приостановила поиск двух пропавших без вести в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщает издание New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
"К сожалению, больше не было найдено никаких предметов, которые могли бы помочь (в поисках – ред.). Семьи двоих пропавших человек были уведомлены об этом решении", - заявил суперинтендант полиции Энди Макгрегор.
Полиция отмечает, что в случае появления новой информации, они готовы возобновить поисковую операцию.
Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Два человека числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось. По последним данным число погибших в результате извержения вулкана составило 17 человек.