Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана

"К сожалению, больше не было найдено никаких предметов, которые могли бы помочь (в поисках – ред.). Семьи двоих пропавших человек были уведомлены об этом решении", - заявил суперинтендант полиции Энди Макгрегор.

Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Два человека числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось. По последним данным число погибших в результате извержения вулкана составило 17 человек.