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РИА Наука
2019-12-24T12:50+0300
https://ria.ru/20191224/1562753450.html
Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
https://cdn25.img.ria.ru/images/152691/90/1526919024_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_1c1a9be79420e74d18b0cfc1acbd477b.jpg
РИА Новости

Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"

08:13 24.12.2019 (обновлено: 12:50 24.12.2019)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / AlexmitТемная материя
Темная материя
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Alexmit
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские ученые опубликовали математически обоснованную модель, которая не требует введения в физику "темной энергии", но вводит границы для Вселенной, говорится в исследовании профессора Института физико-математических наук и информационных технологий Балтийского федерального университета имени Канта Артема Асташёнка и магистранта Александра Теплякова, опубликованного в журнале International Journal of Modern Physics D.
"Достаточно давно известен так называемый эффект Казимира (назван в честь физика из Нидерландов Хендрика Казимира – ред.), который состоит в том, что две помещенные в вакуум металлические пластины притягиваются друг к другу. Казалось бы - этого не должно быть, ведь в вакууме ничего нет. Но на самом деле, согласно квантовой теории, там постоянно возникают и исчезают частицы, и в результате их взаимодействия с пластинами, которые обозначают некие границы пространства, возникает очень небольшое притяжение. И существует идея, согласно которой в космосе происходит примерно то же самое. Только это приводит, наоборот, к дополнительному отталкиванию, которое и ускоряет расширение Вселенной", - приводят в пресс-службе института слова Асташёнка.
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"То есть, никакой "темной энергии", по сути, нет, а есть проявление границ Вселенной. Это, конечно, не означает, что она где-то кончается, но какая-то сложная топология может иметь место. Можно провести аналогию с Землей. Ведь у нее тоже нет границ, но она конечна. Разница между Землей и Вселенной в том, в первом случае мы имеем дело с двухмерным пространством, а во втором - с трехмерным", - считает ученый.
Асташёнок напомнил, что расширение Вселенной было обнаружено почти сто лет назад. Затем было выяснено, что расширение происходит с ускорением, которое началось спустя три-четыре миллиарда лет после рождения Вселенной. Однако обычного вещества (звезд, планет, астероидов, комет и межгалактического газа) для такого процесса было не достаточно.
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"И тогда родилась идея о том, что Вселенная заполнена по большей части не обычным веществом, а некоторой "темной энергией", которая обладает особыми свойствами. Что это такое, точно не знает пока никто, название - "темная энергия" - весьма условное, но известно, что она составляет 70 процентов содержимого Вселенной", - говорит Асташёнок.
По современным представлениям еще около 20 процентов составляет "темная материя" и около 4 процентов обычное вещество. Теорий о том, что собой представляет "темная "энергия", и о том, почему Вселенная расширяется ускоренно, множество.
В опубликованной статье, как пояснил ученый, представлена математически обоснованная модель мироздания, в котором возникает дополнительное отталкивание и где нет противоречия между фактом ускоренного расширения Вселенной и законом всемирного тяготения.
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