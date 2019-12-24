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На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
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РИА Новости

На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"

06:44 24.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек - РИА Новости. Партию крупногабаритного оборудования, в том числе несколько этажей кабель-заправочной башни для космического ракетного комплекса "Ангара" доставили на космодром Восточный в Амурской области, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса").
"Специалисты приняли и выгрузили на специальной площадке хранения на территории промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома Восточный четвертый, пятый и шестой этажи кабель-заправочной башни. Для транспортировки ее составных частей в Амурскую область было задействовано 7 низкорамных тралов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что первый и третий этажи башни пришли на космодром в октябре, поставка остальных составных частей по графику завершится до конца 2021 года.
Кабель-заправочная башня входит в состав наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Ангара". Башня будет состоять из 17 этажей, а ее высота достигнет 66 метров. Башня предназначена для использования в качестве средств подвода (отвода) к ракете необходимых коммуникаций, ее ветрового удержания и обеспечения доступа обслуживающего персонала. Это самое крупногабаритное наземно-технологическое оборудование в составе наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Ангара".
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Наземно-технологическое оборудование для строительства стартового комплекса под "Ангару" поступает на космодром с сентября 2018 года. Ежедневно прибывает и выгружается от двух до 15 единиц техники. За год на космодром прибыло более 100 единиц автомобильного транспорта и 37 железнодорожных вагонов, уже сейчас на Восточном находятся составные части 17 систем, пять доставлено в полном объеме.
Для хранения наземно-технологического оборудования на Восточном подготовлены пять мест хранения площадью более 70 тысяч квадратных метров: это и открытые площадки для хранения крупногабаритного груза, и склады с соблюдением необходимого температурно-влажностного режима.
Космодром Восточный строится с 2012 года. Первый пуск ракеты "Союз" с нового космодрома прошел 28 апреля 2016 года. "Роскосмос" планирует провести первый старт ракеты "Ангара" с Восточного в 2023 году, после окончания строительства второй очереди космодрома (стартового стола под "Ангару").
Всего с космодрома Восточный прошло пять пусков - в 2016 году, один в 2017 году, два в 2018 году и еще один в 2019 году. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что в 2020 году с нового космодрома планируется пять пусков - в апреле, мае, июне, июле и ноябре.
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Восточный (космодром)ЦЭНКИКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
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