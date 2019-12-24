На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"

"Специалисты приняли и выгрузили на специальной площадке хранения на территории промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома Восточный четвертый, пятый и шестой этажи кабель-заправочной башни. Для транспортировки ее составных частей в Амурскую область было задействовано 7 низкорамных тралов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первый и третий этажи башни пришли на космодром в октябре, поставка остальных составных частей по графику завершится до конца 2021 года.

Кабель-заправочная башня входит в состав наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Ангара". Башня будет состоять из 17 этажей, а ее высота достигнет 66 метров. Башня предназначена для использования в качестве средств подвода (отвода) к ракете необходимых коммуникаций, ее ветрового удержания и обеспечения доступа обслуживающего персонала. Это самое крупногабаритное наземно-технологическое оборудование в составе наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Ангара".

Наземно-технологическое оборудование для строительства стартового комплекса под "Ангару" поступает на космодром с сентября 2018 года. Ежедневно прибывает и выгружается от двух до 15 единиц техники. За год на космодром прибыло более 100 единиц автомобильного транспорта и 37 железнодорожных вагонов, уже сейчас на Восточном находятся составные части 17 систем, пять доставлено в полном объеме.

Для хранения наземно-технологического оборудования на Восточном подготовлены пять мест хранения площадью более 70 тысяч квадратных метров: это и открытые площадки для хранения крупногабаритного груза, и склады с соблюдением необходимого температурно-влажностного режима.

Космодром Восточный строится с 2012 года. Первый пуск ракеты "Союз" с нового космодрома прошел 28 апреля 2016 года. "Роскосмос" планирует провести первый старт ракеты "Ангара" с Восточного в 2023 году, после окончания строительства второй очереди космодрома (стартового стола под "Ангару").