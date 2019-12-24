Руководство Минобороны отчитается Путину о работе в 2019 году

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Расширенная коллегия Расширенная коллегия Минобороны РФ , в ходе которой руководство военного ведомства отчитается президенту Владимиру Путину о перевооружении российской армии, итогах боевой подготовки и других результатах деятельности вооруженных сил России в 2019 году, пройдет во вторник в национальном центре управления обороной в Москве, сообщили журналистам накануне в пресс-службе Кремля.

Верховный главнокомандующий определит основные задачи по военному строительству и главным направлениям деятельности военного ведомства на предстоящий год.

На расширенное заседание коллегии Минобороны приглашены члены Совета Безопасности России , руководство Федерального Собрания, правительства, командующие военными округами, объединениями и соединениями вооруженных сил России.

Итоги перевооружения

Как ранее заявлял замминистра обороны Алексей Криворучко, Гособоронзаказ за 2019 год будет выполнен на 98%. Он отметил, что к концу года доля современного вооружения и техники в российских войсках вырастет до 68,2% (74% в ВКС, 60% в сухопутных войсках, 68% в ВМФ, 63,7% в ВДВ и 76% в ракетных войсках стратегического назначения). Планируется, что в 2020 году этот показатель в целом по вооруженным силам составит 70%.

В рамках переоснащения российской армии в уходящем году были перевооружены более 30 соединений и воинских частей.

Всего войска получили более 3,3 тысячи новых и модернизированных образцов вооружения. Сухопутные войска и ВДВ переоснащались на современные образцы бронетанковой техники, высокоточные ракетные и зенитные ракетные комплексы, в том числе было завершено перевооружение Сухопутных войск на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Военно-морской флот России по итогам года получит 25 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе пять носителей ракет "Калибр". В береговые войска поставлены ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

В интересах Воздушно-космических сил принято девять новых и семь отремонтированных самолетов, 16 новых и 19 отремонтированных вертолетов, две ракеты-носителя "Союз-2.1Б", а также 13 новых и 8 отремонтированных радиолокационных станций.

До конца 2019 года ВКС также ожидают первый истребитель пятого поколения Су-57 в рамках заключенного на форуме "Армия-2019" контракта на 76 машин. Кроме того, военного ведомство планировало заключить новый контракт на поставку тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Продолжают поступать в российскую армию и новейшие вооружения, о которых президент впервые публично рассказал в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Так, с этого декабря в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов заступили на боевое дежурство лазерные комплексы "Пересвет", расширяется аэродромная сеть для самолетов-носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".