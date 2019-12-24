В США полицейский пес был пойман на краже рождественских подарков

Из полицейского участка регулярно пропадали игрушки, которые стражи правопорядка собирали для малоимущих к Рождеству. Никто не понимал, кто может воровать у нищих, но, благодаря камерам наблюдения, преступление было раскрыто.

Оказалось, что подарки крал золотистый ретривер по кличке Бен. Он относил игрушки к себе в тайник. С поличным его взяли после просмотра видеозаписи. Наказывать Бена не стали, а украденные вещи решили не раздавать. Тем более, что все они были испачканы собачьими слюнями.