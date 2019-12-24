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Туризм
2019-12-24T05:32+0300
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В США полицейский пес был пойман на краже рождественских подарков
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РИА Новости

В США полицейский пес был пойман на краже рождественских подарков

05:32 24.12.2019
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© Flickr / Kevin Rodriguez OrtizЗолотистый Лабрадор-ретривер
Золотистый Лабрадор-ретривер
© Flickr / Kevin Rodriguez Ortiz
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В округе Франклин, штат Массачусетс пес из полицейского участка воровал рождественские подарки для нуждающихся, сообщает CNN.
Из полицейского участка регулярно пропадали игрушки, которые стражи правопорядка собирали для малоимущих к Рождеству. Никто не понимал, кто может воровать у нищих, но, благодаря камерам наблюдения, преступление было раскрыто.
Оказалось, что подарки крал золотистый ретривер по кличке Бен. Он относил игрушки к себе в тайник. С поличным его взяли после просмотра видеозаписи. Наказывать Бена не стали, а украденные вещи решили не раздавать. Тем более, что все они были испачканы собачьими слюнями.
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