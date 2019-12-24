В Вашингтоне морские львы захватили яхту и отправились в вояж по реке

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В Вашингтоне (США) рыбак снял на видео двух морских львов, отдыхающих на лодке, В Вашингтоне (США) рыбак снял на видео двух морских львов, отдыхающих на лодке, сообщает UPI.

Джош Филлипс и его друг гуляли, когда заметили двух морских львов на лодке в заливе Элд.

По их словам, они никогда прежде не видели ничего подобного, поэтому поспешили снять происходящее на видео.

Другой свидетель снял ролик, на кадрах которого видно, как третий морской лев пытается присоединиться к прогулке на яхте. Но, судя по всему, пара возражала против третьего лишнего, поэтому ему пришлось оставить эту затею.