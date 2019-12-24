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Туризм
2019-12-24T03:12+0300
https://ria.ru/20191224/1562731301.html
В Вашингтоне морские львы захватили яхту и отправились в вояж по реке
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РИА Новости

В Вашингтоне морские львы захватили яхту и отправились в вояж по реке

03:12 24.12.2019
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© Канал Sam L в YouTubeМорские котики на заброшенной лодке. Кадр из видео
Морские котики на заброшенной лодке. Кадр из видео
© Канал Sam L в YouTube
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В Вашингтоне (США) рыбак снял на видео двух морских львов, отдыхающих на лодке, сообщает UPI.
Джош Филлипс и его друг гуляли, когда заметили двух морских львов на лодке в заливе Элд.
По их словам, они никогда прежде не видели ничего подобного, поэтому поспешили снять происходящее на видео.
Другой свидетель снял ролик, на кадрах которого видно, как третий морской лев пытается присоединиться к прогулке на яхте. Но, судя по всему, пара возражала против третьего лишнего, поэтому ему пришлось оставить эту затею.