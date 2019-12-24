Полицейские из Якутска и Кемерово переквалифицировались в волшебников

© Фото : Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации Якутские полицейские подарили волшебство детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года якутские полицейские провели акцию "Подари волшебство" для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году мероприятие прошло в четырнадцатый раз.

Для своих маленьких гостей на сцене государственного театра эстрады полицейские представили новогоднюю детективную сказку "Идеальное преступление" и вручили более 1200 подарков. Также в этот день правоохранители перевоплотились в Дедов Морозов и Снегурочек и посетили семьи, которые не смогли побывать на новогоднем празднике.

Коллеги якутян из Кемерово проводят в эти дни акцию "Полицейский Дед Мороз". Сотрудники управления МВД России по Кемерово поздравили с Новым годом семью, где воспитывается пятеро детей. Новогодним волшебником стал старший специалист группы по связям со СМИ, майор внутренней службы Андрей Альтман, который поздравил малышей и их маму с наступающим праздником. Семья получила от полицейских сладкие подарки и приглашения на новогоднее представление.

© Фото : Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации В Кемерово "Полицейский Дед Мороз" устроил праздник для многодетной семьи © Фото : Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации В Кемерово "Полицейский Дед Мороз" устроил праздник для многодетной семьи