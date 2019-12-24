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2019-12-24T14:47+0300
https://ria.ru/20191224/1562715639.html
Полицейские из Якутска и Кемерово переквалифицировались в волшебников
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РИА Новости

Полицейские из Якутска и Кемерово переквалифицировались в волшебников

07:58 24.12.2019 (обновлено: 14:47 24.12.2019)
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© Фото : Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской ФедерацииЯкутские полицейские подарили волшебство детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Якутские полицейские подарили волшебство детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
© Фото : Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года якутские полицейские провели акцию "Подари волшебство" для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году мероприятие прошло в четырнадцатый раз.
Для своих маленьких гостей на сцене государственного театра эстрады полицейские представили новогоднюю детективную сказку "Идеальное преступление" и вручили более 1200 подарков. Также в этот день правоохранители перевоплотились в Дедов Морозов и Снегурочек и посетили семьи, которые не смогли побывать на новогоднем празднике.
Коллеги якутян из Кемерово проводят в эти дни акцию "Полицейский Дед Мороз". Сотрудники управления МВД России по Кемерово поздравили с Новым годом семью, где воспитывается пятеро детей. Новогодним волшебником стал старший специалист группы по связям со СМИ, майор внутренней службы Андрей Альтман, который поздравил малышей и их маму с наступающим праздником. Семья получила от полицейских сладкие подарки и приглашения на новогоднее представление.
© Фото : Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской ФедерацииВ Кемерово "Полицейский Дед Мороз" устроил праздник для многодетной семьи
В Кемерове Полицейский Дед Мороз устроил праздник для многодетной семьи
© Фото : Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
В Кемерово "Полицейский Дед Мороз" устроил праздник для многодетной семьи
До наступления Нового года стражи порядка и "Полицейский Дед Мороз" намерены посетить максимальное количество семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
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Хорошие новостиХорошие новостиДед МорозМВД РФКемеровоЯкутскОбщество
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