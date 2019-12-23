Кадыров опроверг данные об участии своих соратников в заговоре

Telegram-канал "СКФО Telegraph" в свою очередь тогда писал, что в Чечне якобы совершена попытка покушения на Кадырова. В числе возможных участников называли в том числе Апти Алаудинова. Алаудинов эту информацию опроверг, заявив публично о намерении судиться с авторами сообщений об его участии в заговоре против Кадырова.