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2019-12-23T22:09+0300
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Кадыров опроверг данные об участии своих соратников в заговоре
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РИА Новости

Кадыров опроверг данные об участии своих соратников в заговоре

22:08 23.12.2019 (обновлено: 22:09 23.12.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его ближайшие соратники не участвовали в заговоре против него.
В октябре "Новая газета" написала, что в Чечне проводятся задержания и увольнения чиновников из близкого окружения Кадырова. Назывались конкретные имена, в том числе экс-начальник ГИБДД по Чечне Шамхан Денилханов, экс-депутат парламента Чечни Шамиль Магомаев, замглавы МВД по Чечне Апти Алаудинов, начальник ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхъяев, бывший вице-премьер Чечни Халид Вайханов. Позже Алаудинов, Яхъяев и Вайханов в эфире ЧГТРК "Грозный" опровергли информацию об увольнениях. Денильханов заявил, что еще два года назад ушел с должности и теперь работает в службе обеспечения мировых судей.
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10 октября, 11:58
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Telegram-канал "СКФО Telegraph" в свою очередь тогда писал, что в Чечне якобы совершена попытка покушения на Кадырова. В числе возможных участников называли в том числе Апти Алаудинова. Алаудинов эту информацию опроверг, заявив публично о намерении судиться с авторами сообщений об его участии в заговоре против Кадырова.
"Я клянусь, что ни Халид (Вайханов), ни Руслан (Яхъяев), ни Шамхан Денильханов и другие в заговоре против меня не участвовали. Я с ними встречаюсь, мы общаемся, видимся", - заявил Кадыров на пресс-конференции.
"Эти бедолаги вообще нигде ни в чем не участвовали", - добавил Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Вчера, 19:58
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Чеченская республикаРамзан КадыровГрозныйПроисшествия
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