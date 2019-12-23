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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-23T22:05+0300
https://ria.ru/20191223/1562748462.html
СМИ сообщили о занятии сирийской армией важной деревни в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156161/37/1561613701_211:0:3543:1874_1036x0_80_0_0_9648b7d496260380ae9885b33e703271.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о занятии сирийской армией важной деревни в Идлибе

22:05 23.12.2019
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
© Фото : SANA
ДАМАСК, 23 дек - РИА Новости. Сирийская армия в понедельник освободила от боевиков стратегически важный поселок Джарджаназ в провинции Идлиб, сообщает проправительственная газета al-Watan.
По данным газеты, поселок был занят армией в результате ожесточенных столкновений с группировками боевиков. "Джарджаназ считается стратегически важным и его называют восточными воротами в город Маарет-Нууман", - пишет издание.
Джарджаназ расположен в десяти километрах к востоку от Маарет-Нуумана, крупного оплота боевиков в данной части Идлиба. До начала войны в городе проживали не менее 100 тысяч человек.
Газета al-Watan ранее в понедельник сообщила со ссылкой на члена Комитета по национальному примирению Умара Рахмона, что власти САР ведут переговоры о сдаче Маарет-Нуумана без боя, но шансы на это малы.
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К утру понедельника армия освободила уже 33 деревни. В ходе начатой в четверг военной операции планируется освобождение города и участка международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.
Маарет-Нууман удерживается боевиками с 2012 года.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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