СМИ сообщили о занятии сирийской армией важной деревни в Идлибе

ДАМАСК, 23 дек - РИА Новости. Сирийская армия в понедельник освободила от боевиков стратегически важный поселок Джарджаназ в провинции Идлиб , сообщает проправительственная газета al-Watan

По данным газеты, поселок был занят армией в результате ожесточенных столкновений с группировками боевиков. "Джарджаназ считается стратегически важным и его называют восточными воротами в город Маарет-Нууман", - пишет издание.

Джарджаназ расположен в десяти километрах к востоку от Маарет-Нуумана, крупного оплота боевиков в данной части Идлиба. До начала войны в городе проживали не менее 100 тысяч человек.

Газета al-Watan ранее в понедельник сообщила со ссылкой на члена Комитета по национальному примирению Умара Рахмона, что власти САР ведут переговоры о сдаче Маарет-Нуумана без боя, но шансы на это малы.

К утру понедельника армия освободила уже 33 деревни. В ходе начатой в четверг военной операции планируется освобождение города и участка международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.

Маарет-Нууман удерживается боевиками с 2012 года.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.