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Культура
2019-12-23T20:59+0300
https://ria.ru/20191223/1562745273.html
Путин наградил Домогарова Орденом Дружбы
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РИА Новости

Путин наградил Домогарова Орденом Дружбы

20:10 23.12.2019 (обновлено: 20:59 23.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНародный артист РФ Александр Домогаров
Народный артист РФ Александр Домогаров
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами деятелей искусства, среди них вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов и артист театра имени Моссовета Александр Домогаров, соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Александра Невского Золотова Андрея Андреевича - вице-президента федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия художеств", - говорится в документе.
За аналогичную деятельность Орденом Почета награжден завкафедрой Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Владимир Хотиненко, Орденом Дружбы - Юрий Арабов, являющийся профессором кафедры в данном институте.
Кроме этого, глава РФ наградил Орденом Дружбы артиста Государственного академического театра имени Моссовета Александра Домогарова и завкафедрой института имени Немировича-Данченко при Московском Художественном театре имени Чехова Аллу Сигалову.
Президент РФ Владимир Путин и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время встречи
22 ноября, 19:03
Путин наградил первого вице-президента Азербайджана Орденом Дружбы
Согласно документу, Орден Дружбы за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами, также получил муфтий Чечни Салах Межиев.
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КультураРоссийская академия художествТеатр имени МоссоветаАлександр ДомогаровВладимир ПутинРоссияОбщество
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