Путин наградил Домогарова Орденом Дружбы

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами деятелей искусства, среди них вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов и артист театра имени Моссовета Александр Домогаров , соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Александра Невского Золотова Андрея Андреевича - вице-президента федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия художеств", - говорится в документе.

За аналогичную деятельность Орденом Почета награжден завкафедрой Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Владимир Хотиненко, Орденом Дружбы - Юрий Арабов, являющийся профессором кафедры в данном институте.

Кроме этого, глава РФ наградил Орденом Дружбы артиста Государственного академического театра имени Моссовета Александра Домогарова и завкафедрой института имени Немировича-Данченко при Московском Художественном театре имени Чехова Аллу Сигалову.