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Путин отметил стремление власти помочь бизнесу с благотворительностью
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РИА Новости

Путин отметил стремление власти помочь бизнесу с благотворительностью

19:58 23.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Республика Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Власти будут помогать бизнесу, который занимается благотворительностью, но такие проекты нужно делать на собственные средства, а не за счет государства, считает президент России Владимир Путин.
Президент в понедельник в Адыгее встретился с представителями общественных организаций по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий. Одна из участниц встречи попросила Путина поручить правительству РФ изучить возможность устранения налоговых барьеров по налогу на прибыль и НДС для бизнеса, если производитель передает свою продукцию на благотворительность.
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"Никакого НДС на продукты, которые вы передаёте бесплатно другим людям, не существует. Достаточно две бумаги иметь: это договор о передаче и какую-то еще формальную бумажку. Все и НДС не берется с этой части продукции", - сказал Путин.
Президент также указал, если бизнес передаёт продукцию бесплатно, то никакого дохода и не возникает, а значит, нет налогооблагаемой прибыли. Что касается расходов, то здесь есть определённые нюансы, отметил Путин.
"Эта проблема известна. Мы постоянно ей занимаемся и постоянно дискутируем с нашими коллегами, мы в курсе и будем все делать, чтобы помогать людям, которые на самом деле очень доброе дело делают", - сказал Путин.
"Но всё-таки эти благотворительные деяния, их нужно делать исходя из того, что они сами зарабатывают, а не из того, что дает государство, иначе это не благотворительность", - добавил он.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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