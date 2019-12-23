Путин отметил стремление власти помочь бизнесу с благотворительностью

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем

ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Республика Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Власти будут помогать бизнесу, который занимается благотворительностью, но такие проекты нужно делать на собственные средства, а не за счет государства, считает президент России Власти будут помогать бизнесу, который занимается благотворительностью, но такие проекты нужно делать на собственные средства, а не за счет государства, считает президент России Владимир Путин

Президент в понедельник в Адыгее встретился с представителями общественных организаций по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий. Одна из участниц встречи попросила Путина поручить правительству РФ изучить возможность устранения налоговых барьеров по налогу на прибыль и НДС для бизнеса, если производитель передает свою продукцию на благотворительность.

"Никакого НДС на продукты, которые вы передаёте бесплатно другим людям, не существует. Достаточно две бумаги иметь: это договор о передаче и какую-то еще формальную бумажку. Все и НДС не берется с этой части продукции", - сказал Путин.

Президент также указал, если бизнес передаёт продукцию бесплатно, то никакого дохода и не возникает, а значит, нет налогооблагаемой прибыли. Что касается расходов, то здесь есть определённые нюансы, отметил Путин.

"Эта проблема известна. Мы постоянно ей занимаемся и постоянно дискутируем с нашими коллегами, мы в курсе и будем все делать, чтобы помогать людям, которые на самом деле очень доброе дело делают", - сказал Путин.