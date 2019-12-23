ФРП Дагестана поддержал проект производства ветроэнергоустановок

МАХАЧКАЛА, 23 дек – РИА Новости. Экспертный совет Фонда развития промышленности Экспертный совет Фонда развития промышленности Дагестана поддержал проект создания серийного производства ветроэнергетических установок мощностью 107,5 кВт на базе Южно-Сухокумского электромеханического завода.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана, реализация проекта на основе софинансирования позволит выпускать до 50 ветроэнергетических станций в год, благодаря проекту будет создано более 20 рабочих мест.

Заместитель председателя правительства Дагестана Владимир Лемешко отметил на заседании Экспертного совета, что ветроэнергостанции будут востребованы на внутреннем рынке подобных систем, который имеет тенденцию к развитию.

Глава Дагестана на встрече с представителями ТПП РФ ранее в этом году отметил, что республиканский Фонд развития промышленности фактически приступил к работе с текущего года, подготовлен перечень первоочередных инвестпроектов в сфере промышленности, претендующих на льготные займы Фонда.