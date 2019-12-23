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Республика Дагестан
2019-12-23T19:55+0300
https://ria.ru/20191223/1562744705.html
ФРП Дагестана поддержал проект производства ветроэнергоустановок
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РИА Новости

ФРП Дагестана поддержал проект производства ветроэнергоустановок

19:55 23.12.2019
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© Фото : Siemens Gamesa Renewable Energy, S.AВетроустановка
Ветроустановка
© Фото : Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A
МАХАЧКАЛА, 23 дек – РИА Новости. Экспертный совет Фонда развития промышленности Дагестана поддержал проект создания серийного производства ветроэнергетических установок мощностью 107,5 кВт на базе Южно-Сухокумского электромеханического завода.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана, реализация проекта на основе софинансирования позволит выпускать до 50 ветроэнергетических станций в год, благодаря проекту будет создано более 20 рабочих мест.
Заместитель председателя правительства Дагестана Владимир Лемешко отметил на заседании Экспертного совета, что ветроэнергостанции будут востребованы на внутреннем рынке подобных систем, который имеет тенденцию к развитию.
Глава Дагестана на встрече с представителями ТПП РФ ранее в этом году отметил, что республиканский Фонд развития промышленности фактически приступил к работе с текущего года, подготовлен перечень первоочередных инвестпроектов в сфере промышленности, претендующих на льготные займы Фонда.
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"Сегодня промышленность не реализует свой потенциал так, как могла бы. В сфере промышленности доля налогового потенциала – 35%, что очень важно для нашей республики. Предприятия машиностроительного комплекса сегодня имеют полный цикл основных технологий, причём самого высокого уровня, и необходимый кадровый потенциал. Дополнительно по профилям машиностроительной продукции наши предприятия могут освоить заказы на сумму до 18 миллиардов рублей", - отметил Васильев.
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Республика ДагестанЭкономика
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