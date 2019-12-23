СМИ сообщили об атаке боевиков в Сирии

ДАМАСК, 23 дек - РИА Новости. Сирийский прибрежный город Джебла в понедельник подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков, используются и беспилотные летательные аппараты, передает гостелевидение Сирии.
"ПВО Сирии отражает атаку БПЛА на город Джебла и его окрестности", - сообщает телеканал Ikhbariya. Также сообщается о двух упавших в городе ракетах.
По данным канала, в городе звучат мощные взрывы.
В воскресенье ПВО сбила беспилотник боевиков над Джеблой.
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