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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-23T19:54+0300
https://ria.ru/20191223/1562744673.html
СМИ сообщили об атаке боевиков в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156161/37/1561613703_0:0:3527:1984_1036x0_80_0_0_0e16818d2f0eeaabe0486a591ee2d1f8.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили об атаке боевиков в Сирии

19:54 23.12.2019
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
© Фото : SANA
ДАМАСК, 23 дек - РИА Новости. Сирийский прибрежный город Джебла в понедельник подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков, используются и беспилотные летательные аппараты, передает гостелевидение Сирии.
"ПВО Сирии отражает атаку БПЛА на город Джебла и его окрестности", - сообщает телеканал Ikhbariya. Также сообщается о двух упавших в городе ракетах.
По данным канала, в городе звучат мощные взрывы.
В воскресенье ПВО сбила беспилотник боевиков над Джеблой.
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