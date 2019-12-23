СГК в 2019 году подключила к ТЭЦ в Новосибирской области 110 объектов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) за 11 месяцев 2019 года подключила 110 новых объектов к Новосибирской ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ, следует из релиза компании.

В основном новыми потребителями станции стали жилые дома и социальные учреждения.

"За 11 месяцев энергетики подключили к теплу 110 объектов общей нагрузкой 66,3 Гкал/ч. Это больше, чем за 2018 год, когда отработали 92 договора", - отметил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Он также сообщил, что план компании на текущий год составляет 73 Гкал/час - еще продолжается процесс подключения потребителей, до конца года будет введено несколько домов в Новосибирске.

СГК сообщила, что год назад внедрила единый открытый тариф на подключение для всех потребителей - индивидуальные тарифы были менее прозрачны и вызывали вопросы у застройщиков.