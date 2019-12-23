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Теплоснабжение
2019-12-23T19:45+0300
https://ria.ru/20191223/1562744399.html
СГК в 2019 году подключила к ТЭЦ в Новосибирской области 110 объектов
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РИА Новости

СГК в 2019 году подключила к ТЭЦ в Новосибирской области 110 объектов

19:45 23.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) за 11 месяцев 2019 года подключила 110 новых объектов к Новосибирской ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ, следует из релиза компании.
В основном новыми потребителями станции стали жилые дома и социальные учреждения.

"За 11 месяцев энергетики подключили к теплу 110 объектов общей нагрузкой 66,3 Гкал/ч. Это больше, чем за 2018 год, когда отработали 92 договора", - отметил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Он также сообщил, что план компании на текущий год составляет 73 Гкал/час - еще продолжается процесс подключения потребителей, до конца года будет введено несколько домов в Новосибирске.
СГК сообщила, что год назад внедрила единый открытый тариф на подключение для всех потребителей - индивидуальные тарифы были менее прозрачны и вызывали вопросы у застройщиков.
Логотип Сибирской генерирующей компании на Красноярском экономическом форуме 2018
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СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят пять ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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ТеплоснабжениеНовосибирская областьЭкономика
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