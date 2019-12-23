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Теплоснабжение
2019-12-23T19:41+0300
https://ria.ru/20191223/1562744261.html
Минэнерго получило заявку на перевод Самары на "альткотельную"
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РИА Новости

Минэнерго получило заявку на перевод Самары на "альткотельную"

19:41 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Минэнерго РФ получило заявку администрации Самары и компании "Т Плюс" о присвоении городу статуса ценовой зоны теплоснабжения для перехода на ценообразование по методу "альтернативной котельной", сообщили РИА Новости в пресс-службы Минэнерго РФ.

"Заявку Самары получили", - говорится в сообщении.

Следующим этапом станет рассмотрение пакета документов, согласование проекта с Минстроем и ФАС России. Затем Минэнерго РФ внесет в правительство проект решения о переходе Самары на метод "альткотельной".
Гендиректор "Т Плюс" Андрей Вагнер говорил в декабре, что компания планирует перевести все города своего присутствия на новую модель рынка тепла с ценообразованием по методу "альткотельной". Это позволит компании привлечь до 150 миллиардов рублей инвестиций в развитие теплоснабжения. На завершающей стадии процесс находится в Оренбурге - решение вынесено на уровень правительства РФ. Во Владимире, Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти уже подписаны соглашения с местными администрациями. Активные переговоры также ведутся в Перми, Балакове, Екатеринбурге, Саранске, Кирово-Чепецке, Чебоксарах, Новочебоксарске, Йошкар-Оле.
"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
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Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.
На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсМинистерство энергетики РФЭкономика
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