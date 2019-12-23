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Baring Vostok сообщил о завершении следствия по делу сотрудников фонда
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РИА Новости

Baring Vostok сообщил о завершении следствия по делу сотрудников фонда

19:25 23.12.2019 (обновлено: 21:37 23.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковОснователь Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде Москвы
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Инвестиционный фонд Baring Vostok сообщил о завершении следствия по уголовному делу о хищении средств банка "Восточный".
"Как и ожидалось, следствие, длившееся более десяти месяцев, закончилось ничем, и мы требуем немедленного освобождения из-под стражи наших невиновных коллег", — говорится в заявлении компании.
В нем также подчеркивается, что это уголовное дело бросило тень на все российское правосудие и отравило инвестиционный климат в стране.
"Оно должно быть прекращено. Решение коммерческих споров с помощью уголовных дел абсолютно недопустимо и возвращает нас в произвол 90-х годов", — добавили в Baring Vostok.
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Дело Baring Vostok

В феврале суд арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.
По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.
Впоследствии Калви, Дельпаля и экс-главу "Восточного" Алексея Кордичева перевели под домашний арест.
Сейчас в СИЗО остаются трое фигурантов дела: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к компании "Финвижн" Артема Аветисяна.
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Майкл КалвиДело Bаring VostokРоссияПроисшествия
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