Baring Vostok сообщил о завершении следствия по делу сотрудников фонда

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Инвестиционный фонд Baring Vostok сообщил о завершении следствия по Инвестиционный фонд Baring Vostok сообщил о завершении следствия по уголовному делу о хищении средств банка "Восточный".

"Как и ожидалось, следствие, длившееся более десяти месяцев, закончилось ничем, и мы требуем немедленного освобождения из-под стражи наших невиновных коллег", — говорится в заявлении компании.

В нем также подчеркивается, что это уголовное дело бросило тень на все российское правосудие и отравило инвестиционный климат в стране.

"Оно должно быть прекращено. Решение коммерческих споров с помощью уголовных дел абсолютно недопустимо и возвращает нас в произвол 90-х годов", — добавили в Baring Vostok.

Дело Baring Vostok

В феврале суд арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви , его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.

По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Впоследствии Калви, Дельпаля и экс-главу "Восточного" Алексея Кордичева перевели под домашний арест.

Сейчас в СИЗО остаются трое фигурантов дела: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.