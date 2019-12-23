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Нижегородская область
2019-12-23T18:42+0300
https://ria.ru/20191223/1562741652.html
Главе Минобрнауки показали "Киберсердце" в нижегородском университете
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РИА Новости

Главе Минобрнауки показали "Киберсердце" в нижегородском университете

18:41 23.12.2019 (обновлено: 18:42 23.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. "Киберсердце", экзоскелет и другие разработки Центра инновационного развития медицинского приборостроения представили министру образования и науки РФ Михаилу Котюкову в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского.
Глава Минобрнауки приехал в Нижний Новгород с рабочим визитом в понедельник. Котюков провел совещание по вопросам развития научно-образовательного центра в Нижегородской области и осмотрел Центр инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ.
Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным глава Минобрнауки оценил деятельность лаборатории разработки интеллектуальных биомехатронных технологий, инжинирингового центра и центра биофизики, а также пообщался с учеными-разработчиками. Гостям продемонстрировали программно-аппаратный комплекс "Киберсердце", "Нейромобиль" - автомобиль, управляемый силой мысли, и роботизированный экзоскелет с возможностью управления от сигналов мышц и мозга человека.
"В результате работы центра уже получено 33 патента России на изобретения и полезные модели, 17 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и оформлено девять ноу-хау. На сегодняшний день центр активно участвует в работе научно-образовательного центра мирового уровня "Техноплатформа-2035", созданного в рамках национального проекта "Наука", - заявил глава региона.
В свою очередь глава Минобрнауки отметил, что увиденные им в ННГУ разработки вызвали у него большой интерес. "Какие-то из них находятся на уровне задумок, какие-то уже готовы к промышленному масштабированию. Уровень амбиций впечатляет, вовлеченность и молодость команд обнадеживает, что идеи достаточно быстро будут реализованы. А создание научно-образовательного центра призвано ускорить эти процессы, чтобы идеи, которые рождаются в стенах университетов, научных центров, инжиниринговых компаний, очень быстро становились технологиями мирового уровня", - сказал Котюков.
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Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что на основе разработок центра возможна реализация проектов на уровне всей страны. Например, система дистанционного кардиологического мониторинга может быть использована для создания масштабного проекта в сфере телемедицины.
"Инновационный центр медицинского приборостроения был создан в рамках федеральной программы "Фарма 2020". Сегодня он может быть масштабирован как инфраструктура для развития научных исследований и инжиниринговой деятельности для других направлений", - отметил Никитин.
По его словам, у инжинирингового центра есть наработки, которые готовы к выходу на рынок, - например, косметические средства. "Очень перспективна тема, связанная с биомедицинскими технологиями - одним из нишевых направлений работы НОЦ. Медицина и биотехнологии в качестве одного из основных направлений развития научно-образовательного центра выбраны не только из-за существующей сильной школы. Наука о здоровье и продлении жизни - мировой тренд научных исследований", - добавил губернатор.
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Нижегородская областьГлеб НикитинМихаил КотюковНижегородский государственный университетМинистерство образования и науки РФНижний НовгородНижегородская область
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