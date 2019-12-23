Главе Минобрнауки показали "Киберсердце" в нижегородском университете

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. "Киберсердце", экзоскелет и другие разработки Центра инновационного развития медицинского приборостроения представили министру образования и науки РФ "Киберсердце", экзоскелет и другие разработки Центра инновационного развития медицинского приборостроения представили министру образования и науки РФ Михаилу Котюкову Нижегородском государственном университете имени Лобачевского.

Глава Минобрнауки приехал в Нижний Новгород с рабочим визитом в понедельник. Котюков провел совещание по вопросам развития научно-образовательного центра в Нижегородской области и осмотрел Центр инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ.

Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным глава Минобрнауки оценил деятельность лаборатории разработки интеллектуальных биомехатронных технологий, инжинирингового центра и центра биофизики, а также пообщался с учеными-разработчиками. Гостям продемонстрировали программно-аппаратный комплекс "Киберсердце", "Нейромобиль" - автомобиль, управляемый силой мысли, и роботизированный экзоскелет с возможностью управления от сигналов мышц и мозга человека.

"В результате работы центра уже получено 33 патента России на изобретения и полезные модели, 17 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и оформлено девять ноу-хау. На сегодняшний день центр активно участвует в работе научно-образовательного центра мирового уровня "Техноплатформа-2035", созданного в рамках национального проекта "Наука", - заявил глава региона.

В свою очередь глава Минобрнауки отметил, что увиденные им в ННГУ разработки вызвали у него большой интерес. "Какие-то из них находятся на уровне задумок, какие-то уже готовы к промышленному масштабированию. Уровень амбиций впечатляет, вовлеченность и молодость команд обнадеживает, что идеи достаточно быстро будут реализованы. А создание научно-образовательного центра призвано ускорить эти процессы, чтобы идеи, которые рождаются в стенах университетов, научных центров, инжиниринговых компаний, очень быстро становились технологиями мирового уровня", - сказал Котюков.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что на основе разработок центра возможна реализация проектов на уровне всей страны. Например, система дистанционного кардиологического мониторинга может быть использована для создания масштабного проекта в сфере телемедицины.

"Инновационный центр медицинского приборостроения был создан в рамках федеральной программы "Фарма 2020". Сегодня он может быть масштабирован как инфраструктура для развития научных исследований и инжиниринговой деятельности для других направлений", - отметил Никитин.